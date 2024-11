Die vier sieglosen Spiele werfen trotz vieler starker Auftritte immer noch einen kleinen Schatten über Vincent Kompany. Doch der Spielplan ist ein Faktor, den man nicht ignorieren kann. In den kommenden Wochen kann sich alles ganz schnell drehen – in jede Richtung. Von Justin Kraft Für Vincent Kompany lief es im Großen und Ganzen bisher gut beim FC Bayern München. In vier Spielen blieb der Belgier dennoch ohne Sieg, zwei davon gingen sogar verloren – ausgerechnet in der Champions League. Die Mechanismen in München sind bekannt: Ohne Siege gibt es sofort Kritik, bei Siegen großes Lob. In beide Richtungen geht es entsprechend schnell. Insbesondere dann, wenn ein Trainer den Mut mitbringt, Grundlegendes zu verändern. Kompany hat beim Rekordmeister den Spielstil angepasst. Seine Mannschaft presst hoch, greift mit vielen Spielern in der Offensive an – das öffnet manchmal Raum für Konter. FC Bayern bei Davies in der Zwickmühle Obwohl die Bayern in nahezu allen Statistiken auch defensiv hervorragende Werte liefern, ließ sich kaum abstreiten, dass es insbesondere Frankfurt und Barcelona in der einen oder anderen Situation zu einfach gemacht wurde, zum Torerfolg zu kommen. Was in der Bewertung aber deutlich zu kurz kam: Es gab wohl kaum einen Bayern-Trainer, der gleich zum Auftakt ein derart hartes Programm hatte. Das betrifft einerseits die Gegner: Mit dem SC Freiburg, Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt, dem VfB Stuttgart und Werder Bremen haben die Münchner in der Bundesliga nach acht Spieltagen bereits fünf Teams aus den Top-9 als Gegner gehabt. Am neunten Spieltag kam mit Union Berlin ein weiteres Team dazu.

Anzeige

Anzeige

Anzeige

In der Champions League spielten die Bayern an den vergangenen beiden Spieltagen gegen zwei der formstärksten Teams Europas: Aston Villa und den FC Barcelona. Viel gravierender aber: Nimmt man die ersten Runden im DFB-Pokal bei Ulm und Mainz 05 mit in die Rechnung, gab es bisher zehn Auswärtsspiele und nur fünf Heimspiele.

Anzeige

FC Bayern: Jetzt zählt es! Der Saisonstart muss vergoldet werden Nicht nur war also die Qualität der Gegner im Schnitt für einen Saisonstart sehr groß, sondern auch der Reiseplan machte es dem Rekordmeister ziemlich schwer. In München spricht man beim Anführen solcher Faktoren schnell von Ausreden. Ausreden, die von den Verantwortlichen bisher nicht angeführt wurden. Vor dem Hintergrund, dass Kompany den Spielstil auf Links gedreht hat und der Kader nicht so tiefgreifend verändert wurde, wie man es im Sommer vielleicht erwartet hätte, bleibt der Blick auf diesen außergewöhnlichen Spielplan aber nicht aus. Umso wichtiger werden für die Bayern aber die kommenden Wochen. In den nächsten sechs Pflichtspielen dürfen die Münchner viermal daheim ran. Hinzu kommen Auswärtsspiele beim FC St. Pauli, dem BVB und in der Schalker Arena gegen Shakhtar Donezk – was auch zu einer Art Heimspiel werden könnte.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Bayerns junger Hoffnungsträger: Der Kosmos von Jamal Musiala 1 / 6 © imago images/ULMER Pressebildagentur Der Kosmos von Jamal Musiala

Auf dem Platz hat Jamal Musiala mit seinem Tor gegen Lazio Rom und Auftritten in der Bundesliga schon bleibenden Eindruck hinterlassen, Joachim Löw ist von den Fähigkeiten des Angreifers so überzeugt, dass er ihn zum DFB-Team lockte. Doch wie tickt das Talent des FC Bayern privat? Wie verlief seine Karriere bislang? Und was passierte ihm im ersten Training mit den Münchner Profis? ran.de stellt den jetzt 18-Jährigen vor.

Auch interessant: FC Bayern: Jamal Musiala vor Abgang? © 2014 Getty Images Von Stuttgart nach London

Der Mittelfeldspieler ist ein Kind vieler Kulturen. Seine Mutter hat deutsch-polnische Wurzeln, sein Vater stammt aus Nigeria. Geboren wurde Musiala in Stuttgart, er wuchs im hessischen Fulda auf, hat eine jüngere Schwester und einen jüngeren Bruder. Als Musiala sieben Jahre alt war, zog seine Familie nach England, weil seine Mutter ein Studium in Southampton begann. Auch Musiala arbeitete dort an seiner Ausbildung, Schwerpunkt Fußball. Über Southampton landete er beim FC Chelsea, wo er acht Jahre verbrachte. Seine Mitspieler aus London sind bis heute enge Freunde. © 2020 Getty Images Englische Nationalmannschaft

Für die englische U21 lief Musiala ebenso auf, für den DFB ist er in dieser Altersklasse also keine Option, darf die U21 Europameisterschaft im März (live auf ProSieben, ProSieben MAXX und ran.de) nicht spielen. Angesichts der Begeisterung, die Joachim Löw für Musiala hegt, dürfte er aber schon bald seine Chance in der A-Mannschaft bekommen. © not available Englische Nationalmannschaft

Dass Musiala sich für die deutsche Nationalmannschaft entschied, ist durchaus eine kleine Überraschung. Denn in der Jugend lief er hauptsächlich für England auf, unter anderem mit Jude Bellingham, heute Borussia Dortmund. Beide debütierten bereits als 13-Jährige für die U15 und waren Zimmerkameraden bei Lehrgängen. Auch in der U16 und U17 lief Musiala auf. Nur einen Abstecher von zwei Spielen gab es in die deutsche U16. © imago sportfotodienst Musialas Privattrainer

Das Offensivtalent mit der feinen Technik arbeitet zusätzlich privat mit einem Trainer zusammen, um sich stetig zu verbessern. Früher war Steffen Tepel (Foto) selbst Profi, als Nordischer Kombinierer. Heute arbeitet er als Neuroathletik-Trainer. Musiala treffe er etwa einmal im Monat, sagte er der "Süddeutschen Zeitung". Dann würden sie mit visuellem Training etwa am ersten Kontakt oder am Gleichgewichtssinn arbeiten. © imago images/Philippe Ruiz Start beim FC Bayern

Auf dem Platz hat Musiala einen Blitzstart für den FC Bayern hingelegt. Im Training musste er sich aber erst einmal an das Tempo gewöhnen - und bekamt eine private Lehrstunde von Trainer Hansi Flick. Bei der Aufwärmübung Rondo, bei der sich mehrere Spieler im Kreis den Ball zupassen und zwei diesen jagen müssen, tunnelte Flick den Neuankömmling zur Begrüßung. Demut musste dem damals 17-Jährigen damit aber nicht beigebracht werden. Weggefährten beschreiben ihn als zurückhaltend, bescheiden und reflektiert.

Die Gegnerqualität bleibt vor allem in der Champions League mit Benfica und PSG hoch, nimmt im Mittel aber deutlich ab. In der Königsklasse kommt vor allem der Faktor Druck hinzu. Mit nur drei Punkten aus drei Partien müssen die Münchner im Idealfall sechs Punkte holen, um wieder Kontakt zu den Top-8 herstellen zu können. Dennoch bietet die jetzige Phase deutlich mehr Chancen als Risiken. Denn was erfolgreiche Teams unter anderem auszeichnet, ist ein Lauf. Bayer Leverkusen hat sich in der vergangenen Saison einen solchen erarbeitet. Je mehr Siege eine Mannschaft am Stück einfährt, desto größer ist das Selbstvertrauen und desto größer ist auch das Vertrauen in das eigene System.