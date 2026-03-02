- Anzeige -
Fußball

Real Madrid: Nach Niederlage gegen Getafe - Rückstand auf Barcelona wächst auf vier Punkte

  • Aktualisiert: 02.03.2026
  • 23:31 Uhr
  • SID

Real Madrid leistet sich im Meisterrennen einen weiteren dicken Patzer. Der Abstand auf den FC Barcelona beträgt jetzt vier Punkte.

Real Madrid hat sich ohne den verletzten Kylian Mbappé im engen Meisterrennen der spanischen La Liga einen weiteren dicken Patzer geleistet. Die Königlichen verloren im Bernabeu das "kleine" Stadtderby gegen den FC Getafe überraschend mit 0:1 (0:1) und müssen den Erzrivalen FC Barcelona auf vier Punkte davonziehen lassen. Erst in der Vorwoche hatte das Team von Álvaro Arbeloa durch ein 1:2 gegen Osasuna den Spitzenplatz an die Katalanen abgeben müssen.

Martín Satriano (39.) schockte Real mit einer traumhaften Volleyabnahme aus 17 Metern. Bis dahin hatten nur die Königlichen gespielt und durch Vinicius Junior (13.) und Arda Güler (24.) beste Gelegenheiten ausgelassen. In Durchgang zwei kam der Tabellenzweite gegen das Mittelfeld-Team aus der Kleinstadt vor den Toren Madrids kaum gefährlich durch.

In der Schlussoffensive köpfte Nationalspieler Antonio Rüdiger nach einem Eckball knapp vorbei (75.), auch Rodrygo fehlten nur Zentimeter (79.). In der Nachspielzeit sah Franco Mastantuono (90.+5) noch die Rote Karte, dann musste auch Getafe-Profi Liso (90.+7) mit Gelb-Rot vom Platz.

WM 2026 - DFB-Fans kritisieren Nagelsmann nach Kader-Aussagen

Mbappé war am Montag in seiner Heimat Frankreich gewesen, um sich weiteren Untersuchungen an seinem seit längerer Zeit Probleme machenden Knie zu unterziehen. Vorerst sei keine Operation geplant, die Verletzung, die Real als "Knieverstauchung" betitelte, solle konservativ behandelt werden. Ob der 27 Jahre alte Mbappé für Real im Achtelfinale der Königsklasse gegen Manchester City (11. und 17. März) auflaufen kann, ist unklar.

Auch interessant: Marc Cucurella: Pikantes Geständnis um DFB-Schreck

