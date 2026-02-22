- Anzeige -
Hamburger SV vs. Bayer Leverkusen: Wo läuft das Bundesliga-Nachholspiel live im TV und im Stream?

  • Aktualisiert: 03.03.2026
  • 07:59 Uhr
  • ran.de
Article Image Media
© IMAGO/Lobeca

Am Mittwochabend kommt es in der Bundesliga zum Nachholspiel zwischen dem Hamburger SV und Bayer 04 Leverkusen. So verfolgt ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker.

Nachdem bereits im Januar Nachholspiele in der Bundesliga stattgefunden haben, folgt nun das letzte ausgefallene Spiel zwischen dem HSV und Bayer Leverkusen.

Das Spiel vom 17. Spieltag musste aufgrund statischer Sicherheitsbedenken im Volksparkstadion abgesagt werden. Vorhergegangen war heftiger Schneefall, der ein extremes Tauwetter nach sich gezogen hatte.

Für Leverkusen ist es nach den Champions-League-Partien in der Playoff-Runde gegen Olympiakos Piräus die dritte Woche mit einem Spiel unter der Woche zwischen den regulären Bundesliga-Spielen.

ran hat alle Informationen zu den Matches zusammengefasst.

HSV gegen Bayer 04 live im TV, Livestream und Liveticker: Wann findet das Nachholspiel statt?

  • Partie: Hamburger SV vs. Bayer 04 Leverkusen
  • Wettbewerb: Bundesliga; 17. Spieltag (Nachholspiel)
  • Datum: Mittwoch, 4. März 2026
  • Uhrzeit: 20:30 Uhr
  • Austragungsort: Volksparkstadion (Hamburg)
Hamburg empfängt Leverkusen: Läuft das Bundesliga-Nachholspiel live im Free-TV?

Nein. Das Spiel zwischen dem HSV und Bayer Leverkusen wird nicht im Free-TV übertragen.

Hamburger SV - Bayer 04 Leverkusen live: Wer zeigt das Bundesliga-Spiel im Pay-TV?

Das Bundesliga-Spiel ist am Mittwoch um 20:30 Uhr auf Sky zu sehen. Es ist jedoch ein kostenpflichtiges Abonnement nötig, um den Sender zu empfangen.

Bundesliga live: Wo kann ich HSV vs. B04 im Livestream sehen?

Wenn ihr ein Pay-TV-Abo bei Sky habt, könnt ihr den Stream via Sky Go empfangen. Alternativ kann der Stream auch via WOW TV abgerufen werden. Um Zugang zu erhalten, müsst ihr jedoch ein kostenpflichtiges Abo abschließen.

Leverkusen zu Gast in Hamburg: Wo gibt's einen Liveticker zur Bundesliga?

Einen Liveticker zu Hamburg gegen Bayer Leverkusen gibt es wie gewohnt auf ran.de.

Bundesliga live im TV, Livestream und Liveticker: Übersicht zur Übertragung von FC Bayern vs. Eintracht Frankfurt

  • Spiel: Hamburger SV vs. Bayer 04 Leverkusen
  • Datum und Uhrzeit: Mittwoch, 4. März 2026; 20:30 Uhr
  • Trainer: Merlin Polzin (Hamburger SV), Kasper Hjulmand (Bayer Leverkusen)
  • Free-TV: -
  • Pay-TV: Sky
  • Livestream: Sky Go, WOW TV
  • Liveticker: ran.de
