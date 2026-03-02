Der frühere HSV-Torwart Marko Johansson bekommt im Iran den Krieg zu spüren und flüchtet zurück in die Heimat nach Schweden.

Kürzlich stand er noch in der 2. Bundesliga im Tor, nun flüchtete er vor dem Krieg im Iran.

Torwart Marko Johansson stand in der Saison 2020/2021 beim Hamburger SV unter Vertrag. Als Ersatzmann von Daniel Heuer Fernandes absolvierte er sieben Pflichtspiele in der 2. Liga.

Die vergangene Spielzeit verbrachte er bei Eintracht Braunschweig und stand in elf Zweitligaspielen im Tor. Im Sommer 2025 schloss sich der 27-jährige Schwede dem iranischen Verein Tractor in der Persian Gulf Pro League an. Der Erstligist befindet sich in der Millionenstadt Täbris.

Jetzt bekam er den Krieg im Nahen Osten zu spüren. "Am Samstagvormittag habe ich mich mit den anderen ausländischen Spielern des Vereins zum Frühstück getroffen. Dort sagte einer plötzlich, dass Teheran angegriffen wurde", sagte er gegenüber der "Bild".

Die Mannschaft bereitete sich gerade auf das Achtelfinale in der asiatischen Champions League vor. In Dubai wären sie am Montag auf Shabab Al-Ahli getroffen.