Was wohl auch daran liegt, dass Trainer Eddie Howe Woltemade auf verschiedenen Positionen einsetzt. Mal im Sturm oder wie zuletzt im offensiven Mittelfeld.

Nach der 2:3-Pleite gegen den FC Everton wurde Klub-Legende Alan Shearer deutlich. Bei "BBC" nannte er die Leistung des DFB-Stürmers "etwas chaotisch".

Nick Woltemade ist seit elf Ligaspielen ohne ein Tor. Das ist für keinen Offensiv-Spieler eine gute Bilanz.

Nick Woltemade erlebt bei Newcastle United eine Formkrise. Die Kritik am DFB-Stürmer wird von außen lauter und deutlicher.

Shearer sieht "große Schwierigkeiten" bei Woltemade

Shearer sieht darin ein größeres Problem: "Es ist nicht allein seine Schuld, denn auch die anderen müssen sich verbessern und mehr leisten, aber Eddie steht vor dem Dilemma, wo und wie er das Beste aus ihm herausholen kann. Ich glaube, dass in ihm ein guter Spieler steckt, aber es ist ein Spieler, der wirklich große Schwierigkeiten hat."

Shearer misst Woltemade eben auch an dessen Ablöse über 75 Millionen Euro. Seine Performance sei dafür "bei weitem nicht gut genug". Das zeigen auch seine Statistiken.

"Ich weiß, dass er teilweise im Mittelfeld spielt, aber heute war er auch teilweise im Sturm. Keine Tore, keine Vorlagen, keine Torschüsse, keine Ballkontakte im gegnerischen Strafraum und 14 Ballkontakte heute."

Die englische Presse sieht Woltemade ebenfalls kritisch. Die Tageszeitung "The Northern Echo" urteilte: "Er wirkte im Mittelfeld verloren." "The Chronicle" schrieb, dass Woltemade "im Mittelfeld keine Wirkung zeigte".

Insgesamt traf der 24-Jährige in 40 Pflichtspielen zehn Mal. Legte dabei vier Tore auf. Newcastle United ist momentan nur auf dem 13. Tabellenplatz der Premier League. In der Champions League wartet im Achtelfinale der FC Barcelona.