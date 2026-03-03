Am 25. Spieltag der Bundesliga trifft der FC Bayern München auf Borussia Mönchengladbach. So verfolgt ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker.

Während der FC Bayern an der Tabellenspitze dominiert, steckt Borussia Mönchengladbach im Abstiegskampf der Bundesliga.

Die Münchner konnten zuletzt in der Bundesliga den Vorsprung an der Tabellenspitze durch einen 3:2-Sieg in Dortmund auf elf Punkte ausbauen. Harry Kanes Doppelpack und Joshua Kimmichs Traumtor in der Schlussphase sorgten für den Triumph des Rekordmeisters im Signal Iduna Park.

Nun bekommen es die Stars von Coach Vincent Kompany nach Dortmund mit der nächsten Borussia in der Bundesliga zu tun. Allerdings ist es erneut kein Duell auf Augenhöhe, wie vor einigen Jahrzehnten. Vielmehr kämpft Gladbach ums nackte Überleben im Fußball-Oberhaus.

Zuletzt gab es für die Fohlen zumindest einen 1:0-Heimsieg gegen Union Berlin. Kevin Diks erzielte den wichtigen Treffer per Elfmeter in der Nachspielzeit und bescherte den "Fohlen" somit drei Punkte.

Im Hinrundenduell zwischen den Gladbacher und Bayern hielten die Borussen zumindest rund eine Stunde mit. Erst danach fielen die Treffer zum letztlichen 3:0-Sieg der Münchner.

ran zeigt alle wichtigen Informationen für das Spiel der Bundesliga am Samstagnachmittag.