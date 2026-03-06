Harry Kane fehlen noch elf Tore bis zum Bundesliga-Saisonrekord von Robert Lewandowski. Der Pole schickte jetzt eine kleine Spitze in Richtung des Bayern-Stürmers.

Knackt Harry Kane in dieser Saison den Bundesliga-Rekord von Robert Lewandowski?

Der Goalgetter des FC Bayern München steht zehn Spieltage vor dem Ende der Spielzeit bei 30 Toren, zur Bestmarke von Lewandowski aus der Saison 2020/21 fehlen ihm noch elf Treffer.

Kane selbst gab jüngst gegenüber der "Bild" offen zu, dass der Rekord ein Ziel sei, mit dem er sich beschäftigt. "Ich bin sicher in einer guten Position", sagte der Engländer, hielt mit Blick auf den polnischen Topstürmer aber auch fest: "Es wird schon schwer, ihn zu schlagen."

Jetzt hat sich auch Lewandowski selbst zu dem Thema geäußert - und eine kleine Spitze Richtung Kane geschickt. Der 37-Jährige, der seit 2022 für den FC Barcelona spielt, verwies darauf, dass er in der entsprechenden Saison mehrere Spiele verpasst hatte.