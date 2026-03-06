Bundesliga
FC Bayern München: Harry Kane vor Bundesliga-Torrekord? Robert Lewandowski stichelt
- Veröffentlicht: 06.03.2026
- 10:10 Uhr
- Chris Lugert
Harry Kane fehlen noch elf Tore bis zum Bundesliga-Saisonrekord von Robert Lewandowski. Der Pole schickte jetzt eine kleine Spitze in Richtung des Bayern-Stürmers.
Knackt Harry Kane in dieser Saison den Bundesliga-Rekord von Robert Lewandowski?
Der Goalgetter des FC Bayern München steht zehn Spieltage vor dem Ende der Spielzeit bei 30 Toren, zur Bestmarke von Lewandowski aus der Saison 2020/21 fehlen ihm noch elf Treffer.
Kane selbst gab jüngst gegenüber der "Bild" offen zu, dass der Rekord ein Ziel sei, mit dem er sich beschäftigt. "Ich bin sicher in einer guten Position", sagte der Engländer, hielt mit Blick auf den polnischen Topstürmer aber auch fest: "Es wird schon schwer, ihn zu schlagen."
Jetzt hat sich auch Lewandowski selbst zu dem Thema geäußert - und eine kleine Spitze Richtung Kane geschickt. Der 37-Jährige, der seit 2022 für den FC Barcelona spielt, verwies darauf, dass er in der entsprechenden Saison mehrere Spiele verpasst hatte.
Lewandowski: "Wenn ich 34 Spiele gespielt hätte ..."
"Harry schießt immer so viele Tore, er spielt wirklich gut und leistet große Arbeit", sagte er bei "Sky". Der frühere Bayern-Star ergänzte vielsagend: "Und dann habe ich gesehen, dass ich das in 29 Spielen geschafft habe ... Wenn ich 34 Spiele gespielt hätte, könnte ich mir vorstellen, dass ich sogar noch mehr Tore geschossen hätte!"
Was Lewandowski damit offenbar sagen will: Selbst wenn Kane seinen Rekord brechen sollte - wenn er am Ende mehr Spiele absolviert hat, ist die Leistung nicht vergleichbar. Lewandowski hatte 2021 den eigentlich als nicht erreichbar geltenden "ewigen" 40-Tore-Rekord von Gerd Müller um ein Tor überboten.
Kane wirkte in der laufenden Saison in allen bisherigen 24 Ligaspielen der Bayern mit. Diese Serie wird am Freitagabend jedoch enden. Im Bundesligaspiel gegen Borussia Mönchengladbach (ab 20:30 Uhr im Liveticker) fällt Kane angeschlagen aus.
Eine Chance weniger also für den Angreifer, dem Rekord seines Vorgängers gefährlich zu werden.