FC Bayern München vs. FC Augsburg live: Bundesliga im TV, Livestream und Liveticker

Am 19. Spieltag der Bundesliga kommt es zum Duell zwischen dem FC Bayern München und dem FC Augsburg. So verfolgt ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker.

Der FC Bayern München empfängt am 19. Bundesliga-Spieltag den FC Augsburg. Dabei geht der deutsche Rekordmeister natürlich als klarer Favorit in die Partie gegen die Fuggerstädter.

Trainer Vincent Kompany warnte auf der Pressekonferenz vor der Partie dennoch vor dem Gegner: "Es ist ein Derby, weil der Gegner mit dem Bus kommt. Sonst fliegen wir immer so weit. Aber ja, gegen Augsburg sind es für uns traditionell immer schwierige Spiele. Vielleicht gehört der Derbyfaktor dazu."

Der Belgier muss beim Heimspiel - wie schon zuletzt beim 2:0-Sieg in der Champions League gegen Union Saint-Gilloise - auf Abwehrchef Dayot Upamecano verzichten. Der Franzose ist weiter krank.