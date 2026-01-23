- Anzeige -
Bundesliga

FC Bayern München vs. FC Augsburg live: Bundesliga im TV, Livestream und Liveticker

  • Veröffentlicht: 23.01.2026
  • 16:12 Uhr

Am 19. Spieltag der Bundesliga kommt es zum Duell zwischen dem FC Bayern München und dem FC Augsburg. So verfolgt ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker.

Der FC Bayern München empfängt am 19. Bundesliga-Spieltag den FC Augsburg. Dabei geht der deutsche Rekordmeister natürlich als klarer Favorit in die Partie gegen die Fuggerstädter.

Trainer Vincent Kompany warnte auf der Pressekonferenz vor der Partie dennoch vor dem Gegner: "Es ist ein Derby, weil der Gegner mit dem Bus kommt. Sonst fliegen wir immer so weit. Aber ja, gegen Augsburg sind es für uns traditionell immer schwierige Spiele. Vielleicht gehört der Derbyfaktor dazu."

Der Belgier muss beim Heimspiel - wie schon zuletzt beim 2:0-Sieg in der Champions League gegen Union Saint-Gilloise - auf Abwehrchef Dayot Upamecano verzichten. Der Franzose ist weiter krank.

Bundesliga und 2. Liga kostenlos auf Joyn

Zusätzlich stehen auch Josip Stanisic, Konrad Laimer und Sacha Boey dem Belgier nicht zur Verfügung. Gut möglich, dass Tom Bischof erneut auf der Rechtsverteidiger-Position wird aushelfen müssen.

So könnt ihr die Partie zwischen dem FC Bayern und dem FC Augsburg im TV, Livestream und Liveticker verfolgen.

FC Bayern vs. FC Augsburg live im TV, Livestream und Liveticker: Wann findet das Bundesliga-Duell statt?

  • Partie: FC Bayern vs. FC Augsburg
  • Wettbewerb: Bundesliga; 19. Spieltag
  • Datum: 24. Januar 2026
  • Uhrzeit: 15:30 Uhr
  • Austragungsort: Allianz Arena (München)

FC Bayern empfängt Augsburg live: Läuft die Bundesliga im Free-TV?

Nein. Das Spiel zwischen dem FC Bayern und dem FC Augsburg wird nicht im Free-TV übertragen.

FC Bayern München - FC Augsburg live: Wer zeigt das Bundesliga-Spiel im Pay-TV?

Das Bundesliga-Spiel ist am Samstag um 15:30 Uhr auf Sky zu sehen. Es ist jedoch ein kostenpflichtiges Abonnement nötig, um den Sender zu empfangen.

Bundesliga live: Wo kann ich Bayern vs. Augsburg im Livestream sehen?

Wenn ihr ein Pay-TV-Abo bei Sky habt, könnt ihr den Stream via Sky Go empfangen. Alternativ kann der Stream auch via WOW TV abgerufen werden. Um Zugang zu erhalten, müsst ihr jedoch ein kostenpflichtiges Abo abschließen.

FC Bayern München live gegen den FC Augsburg: Wo gibt's einen Liveticker zur Bundesliga?

Einen Liveticker zur Partie zwischen dem FC Bayern und dem FC Augsburg findet ihr wie gewohnt auf ran.de.

Bundesliga live im TV, Livestream und Liveticker: Übersicht zur Übertragung von FC Bayern vs. FC Augsburg

  • Spiel: FC Bayern vs. FC Augsburg
  • Datum und Uhrzeit: 24. Januar 2026; 15:30 Uhr
  • Trainer: Vincent Kompany (FC Bayern), Manuel Baum (FC Augsburg)
  • Free-TV: -
  • Pay-TV: Sky
  • Stream: Sky Go, WOW TV (jeweils kostenpflichtig)
  • Liveticker: ran.de
