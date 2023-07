FC Bayern München vs. Manchester City - Testspiel im Liveticker

Goncalo Ramos (Benfica Lissabon)

Nach Informationen von "Sport1" wurde Benfica-Angreifer Goncalo Ramos dem FC Bayern bereits mehrfach angeboten. Dessen Berater Jorge Mendes, der unter anderem auch den in der Rückrunde der vergangenen Saison von Manchester City an die Münchner verliehenen Joao Cancelo vertritt, strebt im Sommer wohl einen Transfer des 21-Jährigen zu einem Topklub an. So richtig heiß ist die Personalie aber offenbar noch nicht. Beim portugiesischen Spitzenklub startete Ramos 2022/23 richtig durch, in 47 Pflichtspielen traf er 27 Mal. Hinzu kamen noch zwölf Vorlagen. Ramos steht bei Benfica noch bis 2026 unter Vertrag und soll eine Ausstiegsklausel in Höhe von 120 Millionen Euro haben.