FC Bayern München vs. RB Leipzig heute live: Bundesliga-Auftakt im Free-TV, im kostenlosen Joyn-Stream und Ticker - die Aufstellungen
- Aktualisiert: 22.08.2025
- 19:22 Uhr
- ran.de
Zum Auftakt in die Bundesliga-Saison 2025/26 empfängt der FC Bayern in der Allianz Arena RB Leipzig. ran zeigt, wo ihr die Partie im Free-TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.
Die Vorbereitung auf die neue Bundesliga-Saison 2025/26 befindet sich bereits im vollen Gange. Zum Auftakt kommt es dabei direkt zu einem Kracher. Der FC Bayern empfängt RB Leipzig in der heimischen Allianz-Arena.
Die Münchner kommen als Favorit und Meister, müssen jedoch auf einige Leistungsträger verzichten. Neben Jamal Musiala, der sich bei der Klub-WM schwer verletzt hat, fehlen auch Alphonso Davies und Hiroki Ito zum Auftakt.
RB Leipzig kommt dagegen aus einer enttäuschenden Saison. Die Rasenballer landeten lediglich auf dem siebten Platz im deutschen Oberhaus - damit verpasste man erstmals seit Jahren das europäische Geschäft.
Wenig überraschend kam es im Sommer zum Umbruch bei Leipzig. Auf der Trainerbank wurde Ole Werner verpflichtet - auch den Kader rüstete man enorm auf. Über 100 Millionen Euro investierte man, trotz des ausbleibenden Europacups.
Währenddessen die Bayern jedoch aus einem anstrengenden Sommer inklusive Klub-WM kommen, sollte RB ausgeruht in der Allianz Arena erscheinen. Das verspricht ein spannendes Duell.
-ran gibt euch einen Überblick, wo ihr die Partie im Free-TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.
+++ Update, 19:30 Uhr: Die Aufstellungen sind da +++
FC Bayern München: Neuer - Laimer, Upamecano, Tah, Stanisic - Kimmich, Goretzka - Olise, Gnabry, Luis Diaz - Kane.
RB Leipzig: Gulacsi - Baku, Orban, Lukeba, Raum - Seiwald - Schlager, Xavi - Bakayoko, Openda, Diomande.
Externer Inhalt
FC Bayern vs. RB Leipzig heute live: Wann ist Anstoß zum Bundesliga-Auftakt?
- Spiel: FC Bayern vs. RB Leipzig
- Wettbewerb: Bundesliga
- Datum: 22. August 2025
- Uhrzeit: 20:30 Uhr
- Austragungsort: Allianz Arena (München)
FC Bayern vs. Leipzig heute live: Läuft der Bundesliga-Start im Free-TV?
Ja! Der Bundesliga-Auftakt läuft im Free-TV. SAT.1 überträgt die Partie zwischen dem FC Bayern und RB Leipzig live.
Leipzig gastiert in München: Gibt es zur Bundesliga heute einen kostenlosen Livestream?
Selbstverständlich läuft der Bundesliga-Auftakt auch im Livestream. Die Partie kann sowohl auf ran.de als auf Joyn kostenlos gestreamt werden.
Bundesliga-Auftakt huete live: Wo gibt es einen Liveticker zum Spiel zwischen dem FC Bayern und RB Leipzig?
Einen Live-Ticker gibt es entweder auf ran.de oder in der ran-App (zum Download im Apple- und Android-Store).
