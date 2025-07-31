FC Bayern München vs. RB Leipzig live: Bundesliga-Auftakt im Free-TV, Joyn-Livestream und Liveticker

Zum Auftakt in die Bundesliga-Saison 2025/26 empfängt der FC Bayern in der Allianz Arena RB Leipzig. ran zeigt, wo ihr die Partie im Free-TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt. Die Vorbereitung auf die neue Bundesliga-Saison 2025/26 befindet sich bereits im vollen Gange. Zum Auftakt kommt es dabei direkt zu einem Kracher. Der FC Bayern empfängt RB Leipzig in der heimischen Allianz-Arena. FC Bayern vs. RB Leipzig live in SAT.1, ran.de und im kostenlosen Livestream bei Joyn Die Münchner kommen als Favorit und Meister, müssen jedoch auf einige Leistungsträger verzichten. Neben Jamal Musiala, der sich bei der Klub-WM schwer verletzt hat, fehlen auch Alphonso Davies und Hiroki Ito zum Auftakt.

Anzeige

Anzeige

Anzeige

RB Leipzig kommt dagegen aus einer enttäuschenden Saison. Die Rasenballer landeten lediglich auf dem siebten Platz im deutschen Oberhaus - damit verpasste man erstmals seit Jahren das europäische Geschäft. Wenig überraschend kam es im Sommer zum Umbruch bei Leipzig. Auf der Trainerbank wurde Ole Werner verpflichtet - auch den Kader rüstete man enorm auf. Über 100 Millionen Euro investierte man, trotz des ausbleibenden Europacups. Währenddessen die Bayern jedoch aus einem anstrengenden Sommer inklusive Klub-WM kommen, sollte RB ausgeruht in der Allianz Arena erscheinen. Das verspricht ein spannendes Duell. ran gibt euch einen Überblick, wo ihr die Partie im Free-TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Anzeige

FC Bayern vs. RB Leipzig: Wann ist Anstoß zum Bundesliga-Auftakt? Spiel: FC Bayern vs. RB Leipzig

Wettbewerb: Bundesliga

Datum: 22. August 2025

Uhrzeit: 20:30 Uhr

Austragungsort: Allianz Arena (München)

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

FC Bayern vs. Leipzig: Läuft der Bundesliga-Start live im Free-TV? Ja! Der Bundesliga-Auftakt läuft im Free-TV. SAT.1 überträgt die Partie zwischen dem FC Bayern und RB Leipzig live.

Leipzig gastiert in München: Gibt es zur Bundesliga einen kostenlosen Livestream? Selbstverständlich läuft der Bundesliga-Auftakt auch im Livestream. Die Partie kann sowohl auf ran.de als auf Joyn kostenlos gestreamt werden.

Anzeige

Bundesliga-Auftakt: Wo gibt es einen Liveticker zum Spiel zwischen dem FC Bayern und RB Leipzig? Einen Live-Ticker gibt es entweder auf ran.de oder in der ran-App (zum Download im Apple- und Android-Store).

Anzeige