Der FC Barcelona hofft immer noch, die Spielerlaubnis für Dani Olmo gerichtlich erstreiten zu können. Offenbar teilt der FC Bayern München diese Einschätzung.

Die Meldungen in Bezug auf Dani Olmo und das Registrierungs-Desaster beim FC Barcelona überschlagen sich. Während die Katalanen die Spielerlaubnis für Olmo und Mannschaftskamerad Pau Victor nun vor Gericht erstreiten wollen, bringt sich die Konkurrenz in Stellung.

Der FC Bayern München denkt allerdings nicht über eine Verpflichtung des 26-Jährigen nach.

Sportvorstand Max Eberl wurde am Montagabend nach dem 6:0-Testspielsieg des FC Bayern gegen RB Salzburg zur Personalie befragt. "Da muss ich mich erstmal in die spanischen Regularien einlesen", sagte Eberl laut RTL: "Was bedeutet das überhaupt: registriert, nicht registriert, da kenne ich mich zu wenig aus, aber tatsächlich ist das kein großer Blick von uns."

Bereits zuvor hatte die "Bild" berichtet, dass Olmo in den Gedanken der Bayern keine Rolle spiele. Der Rekordmeister gehe davon aus, dass die Spielerlaubnis am Ende doch noch erteilt werde.

Außerdem seien im Winter keine Kaderveränderungen im höheren Preissektor geplant. Olmo wäre zwar ablösefrei, sein Gehalt von rund elf Millionen Euro müsste man trotzdem berappen.

Hinzukommt, dass der Bundesliga-Spitzenreiter auch sportlich keinen Bedarf sieht. Mit Jamal Musiala bekleidet bereits ein Weltklasse-Spieler die Olmo-Position. Statt nach Alternativen zu suchen, planen die Münchner den Vertrag mit dem 21-Jährigen über 2026 hinaus zu verlängern.