Keine Statements in großen Spielen

Gegen RB Leipzig waren die Bayern unter seiner Leitung in der Vorsaison in der Liga und zum Auftakt der laufenden Spielzeit im Supercup ebenso chancenlos wie zuletzt in Leverkusen. Die zwei klaren Siege gegen den BVB retten den Gesamteindruck nicht. Und dieser offenbart: Vom Mia san Mia gerade in wichtigen Spielen ist unter Tuchel nichts zu sehen.