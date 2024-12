FC Bayern München: Wie Konrad Laimer für Kompany unverzichtbar wurde

Arbeitstier und jetzt auch noch Torschütze. Konrad Laimer avanciert beim FC Bayern München zum heimlichen Star und ist für Vincent Kompany mittlerweile unverzichtbar.

Von Carolin Blüchel

Wegen Arbeitstieren wie ihm können andere glänzen: Konrad Laimer steht beim FC Bayern selten im Mittelpunkt. Zum Jahresabschluss beim fulminanten 5:1 gegen seinen Ex-Klub RB Leipzig aber gehörte ihm das Rampenlicht. Nicht nur, weil Laimer wenige Stunden zuvor erstmals Vater geworden war.

Mit seinem 2:1-Führungstreffer in der 36. Minute brachte der Österreicher die Bayern auf die Siegerstraße. Und das auch noch sehenswert per Volley-Abnahme nach Doppelpass mit Michael Olise. In der ran-Einzelkritik gab es für diesen Auftritt die Bestnote. Von den Fans bei seiner Auswechslung nach gut einer Stunde Standing Ovations.

"In den letzten 48 Stunden waren so viele Emotionen in meinem Leben, mit allem drumherum, was sehr besonders ist. Ich kann das alles noch nicht ganz einordnen", sagte ein glücklicher Laimer nach Abpfiff im Interview mit ran. Die kurze Winterpause könne er jetzt noch mehr genießen.

Wohl wissend, dass er sich in den vergangenen Wochen heimlich, still und leise in der Stammformation etabliert hat. Auch wenn die Schlagzeilen in der Regel Zauberer Jamal Musiala oder Knipser Harry Kane gehören, Laimer ist beim FC Bayern längst nicht mehr wegzudenken.