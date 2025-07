+++ 03. Juli, 07:55 Uhr: Wildert Bayern bei der Bundesliga-Konkurrenz? +++

Bedient sich der FC Bayern bei der Bundesliga-Konkurrenz? Laut "footmercato" sind die Münchner wohl an Innenverteidiger Castello Lukeba von RB Leipzig interessiert. So soll der FCB einer von mehreren Klubs sein, der sich mit einem Sommer-Transfer des 22-Jährigen auseinandersetzt.

Lukeba selbst soll offen für einen RB-Abgang sein. Aktuell läuft sein Vertrag bei den Leipzigern noch bis 2029, integriert sein soll dem Vernehmen nach eine Ausstiegsklausel in Höhe von 90 Millionen Euro.

Aber: Mit der Führungsriege von RB soll eine mündliche Vereinbarung bestehten, wonach er auch für eine niedrigere Summe den Verein verlassen darf.

2023 wechselte der Defensivspezialist von Olympique Lyon in die Bundesliga und wurde in Leipzig zum Stammspieler. In München gilt in der Innenverteidigung nach wie vor Min-jae Kim als Verkaufskandidat