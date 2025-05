Die wichtigsten Transfergerüchte der Bundesliga und der internationalen Top-Ligen findet ihr ebenfalls auf ran.de und in der ran App.

+++ Update, 27. Mai, 23:30 Uhr: Deadline für Sane - und neuer Favorit aus England? +++

Der FC Bayern München will offenbar schnellstmöglich Klarheit bei Leroy Sane haben. Hieß es zuletzt noch, dass man ihm die Zeit geben wolle, die es brauche, berichtet die "Bild" nun von einer Deadline. Demnach soll sich der Linksfuß entscheiden, bevor der FCB am 10. Juni in Richtung Klub-WM abreist.

Entgegenkommen könnte beiden Seiten, dass Tottenham durch den Europa-League-Sieg attraktiver für Sane geworden ist. Denn die Spurs sind dadurch für die Champions League qualifiziert. Wie "Sky" erfahren haben will, wurde der Nationalspieler Tottenham sogar schon angeboten. Sein Vertrag läuft Ende Juni aus. Ein Angebot des FCB hat Sane abgelehnt.