FC Bayern wird 125 Jahre und feiert großes Jubiläum: Vom Cafe Gisela zum Weltklub

Ein Tag nach dem großen Jubiläum ist der FC Bayern in der Bundesliga beim VfB Stuttgart gefragt. Den Südschlager gibt es am Freitag ab 20:30 im Liveticker bei ran .

Der FC Bayern München feiert am Donnerstag großes Jubiläum. Vor 125 Jahren am 27. Februar 1900 wurde der Klub im Café Gisela gegründet.

Die Erfolgsgeschichte des FC Bayern dauert am Donnerstag 125 Jahre an. Der deutsche Rekordmeister feiert sein großes Jubiläum. Es ist eine beispiellose Geschichte.

Die Gründung des FC Bayern

Elf junge Männer, angeführt vom ersten Präsidenten Franz John, einem Berliner, gründeten am 27. Februar 1900 im Schwabinger Cafe Gisela den FC Bayern München. Es war eine Abspaltung vom Männer-Turn-Verein (MTV), in dem der Fußball als neumodischer, englischer Sport belächelt wurde. Aus Platzproblemen und wirtschaftlichen Erwägungen schlossen sich die Bayern 1906 dem Münchener Sport-Club an, behielten aber ihre Selbständigkeit. Einzige Bedingung war das Tragen der MSC-Trikots mit roter Hose und weißem Hemd - diese Farben blieben dem FC Bayern bis heute.