FC Bayern München: Nicht nur Serge Gnabry! Das könnten die Verlierer des Zaragoza-Deals sein

Mit Bryan Zaragoza verpflichtet der FC Bayern München einen weiteren Offensivspieler. Die Konkurrenzsituation beim Rekordmeister wird in der kommenden Saison sehr spannend.

Von Justin Kraft

Auf der Pressekonferenz vor dem Bundesliga-Spiel bei Eintracht Frankfurt (ab 15:30 Uhr im Liveticker) wurde Bayern Münchens Trainer Thomas Tuchel danach gefragt, was der Transfer von Bryan Zaragoza für die anderen Flügelspieler im Kader bedeuten würde.

Der Bayern-Trainer hatte ein breites Lächeln im Gesicht und sagte: "Neue Konkurrenz."

Bis 2029 hat der Spanier in München unterschrieben. "Wir haben einen sehr jungen und sehr hungrigen Spieler verpflichtet", erklärte Tuchel weiter: "Er hat viel Hunger und viel Selbstvertrauen. Das ist das, was wir dazubekommen. Und das, was wir unbedingt wollten."

Was der 50-Jährige nicht gesagt hat, ist, dass genau das bei dem einen oder anderen Spieler im Kader derzeit fehlt. Doch implizit schwingen solche Interpretationen immer mit, wenn ein Trainer sich derart konkret über Fähigkeiten eines Neuzugangs äußert.

Wenn beim FC Bayern derzeit eines besonders gut funktioniert, dann wohl die Offensive. In der Bundesliga jagen die Münchner mit 43 Toren nach zwölf Partien einige Rekorde.