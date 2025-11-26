Der FC Bayern München hat in der Champions League beim FC Arsenal mit 1:3 (1:1) verloren und damit die erste Saisonpleite kassiert. ran zeigt die Stimmen zum Spiel

Nun ist es passiert!

Der FC Bayern München hat am Mittwochabend durch ein 1:3 (1:1) beim FC Arsenal in die erste Pleite in der laufenden Saison kassiert.

In den Reihen des Rekordmeisters ging es in der Aufarbeitung der Niederlage am fünften Spieltag der Ligaphase der Champions League vor allem um Details.

ran zeigt die Stimmen zum Spiel zwischen dem FC Arsenal und dem FC Bayern München. (Quelle: DAZN)

Serge Gnabry (FC Bayern München): "Arsenal ist ein sehr starker Gegner. Sie hatten mehr Torchancen, mehr Tore gemacht. Deshalb haben wir verloren. Sie haben uns mit Eckbällen oft hinten reingepresst. In der zweiten Halbzeit ist uns auch nach vorne nicht so viel gelungen. Man muss so auch mal akzeptieren, dass man verliert. Wir haben davor alles in der Champions League gewonnen, deshalb glaube ich auch nicht, dass wir großartig an etwas arbeiten müssen, sondern einfach weitermachen wie bisher."

Jonathan Tah (FC Bayern München): "Es hat am Ende an Details gelegen, warum wir nicht gewonnen haben. Vor allem in der zweiten Halbzeit hat es an Kleinigkeiten gelegen, dass Arsenal ein Momentum bekommen hat und sie das Spiel dadurch gewonnen haben. Das erste Gegentor kassieren wir aus einer Standardsituation, vor dem zweiten Gegentor verlieren wir den Ball in der eigenen Hälfte und das dritte ist ein Konter. Es waren aber nicht nur die Tore, sondern auch andere Momente, in denen wir nicht scharf genug waren."