Champions League
FC Bayern verliert beim FC Arsenal - Stimmen zum Spiel: "Momente, in denen wir nicht scharf genug waren"
- Aktualisiert: 27.11.2025
- 10:17 Uhr
Der FC Bayern München hat in der Champions League beim FC Arsenal mit 1:3 (1:1) verloren und damit die erste Saisonpleite kassiert. ran zeigt die Stimmen zum Spiel
Nun ist es passiert!
Der FC Bayern München hat am Mittwochabend durch ein 1:3 (1:1) beim FC Arsenal in die erste Pleite in der laufenden Saison kassiert.
In den Reihen des Rekordmeisters ging es in der Aufarbeitung der Niederlage am fünften Spieltag der Ligaphase der Champions League vor allem um Details.
ran zeigt die Stimmen zum Spiel zwischen dem FC Arsenal und dem FC Bayern München. (Quelle: DAZN)
Serge Gnabry (FC Bayern München): "Arsenal ist ein sehr starker Gegner. Sie hatten mehr Torchancen, mehr Tore gemacht. Deshalb haben wir verloren. Sie haben uns mit Eckbällen oft hinten reingepresst. In der zweiten Halbzeit ist uns auch nach vorne nicht so viel gelungen. Man muss so auch mal akzeptieren, dass man verliert. Wir haben davor alles in der Champions League gewonnen, deshalb glaube ich auch nicht, dass wir großartig an etwas arbeiten müssen, sondern einfach weitermachen wie bisher."
Jonathan Tah (FC Bayern München): "Es hat am Ende an Details gelegen, warum wir nicht gewonnen haben. Vor allem in der zweiten Halbzeit hat es an Kleinigkeiten gelegen, dass Arsenal ein Momentum bekommen hat und sie das Spiel dadurch gewonnen haben. Das erste Gegentor kassieren wir aus einer Standardsituation, vor dem zweiten Gegentor verlieren wir den Ball in der eigenen Hälfte und das dritte ist ein Konter. Es waren aber nicht nur die Tore, sondern auch andere Momente, in denen wir nicht scharf genug waren."
VIDEO - Eberl über Neuer-Patzer: "Arsenal macht Chaos"
Vincent Kompany (Trainer FC Bayern München): "Wir haben nicht schlecht angefangen, aber durch die gefährlichen Standardsituationen und das erste Gegentor drehte sich das Momentum ein bisschen. Dennoch hatten wir danach zurückgefunden und ich hatte eigentlich das Gefühl, dass wir das Ding noch gewinnen können, wenn wir so weitermachen. Allerdings sind wir nicht gut aus der Kabine gekommen und haben die einfachen Sachen nicht mehr so auf den Punkt gebracht, wie wir das normalerweise machen. Dann hat sich das Spiel zugunsten von Arsenal entschieden. Sie haben ein sehr gutes Game Management und können Momentum kontrollieren. Sie achten auf alle Details, sogar darauf, wie schnell die Balljungen die Bälle zurück ins Spiel werfen."
Vincent Kompany zur Szene, die zum 0:1 führte: "Ich mag keine Ausreden. Lasst uns ehrlich sagen, dass Arsenal heute besser war. Das müssen wir am Samstag in der Bundesliga wieder besser machen. Ich habe auch das Gefühl, dass die Jungs wieder Hunger haben auf das nächste Spiel."
Mikel Arteta (Trainer FC Arsenal): "Ich bin stolz auf das Team, auf die Art und Weise, wie wir gespielt und gewonnen haben. Wir haben heute gegen das mit Abstand beste Team in Europa gespielt. Aber wir waren in vielen Momenten sehr dominant und haben deshalb auch verdient, das Spiel zu gewinnen."
Declan Rice (FC Arsenal): "Wir machen als Team wirklich alles, um ein Spiel zu gewinnen, in allen Belangen. Heute haben wir wahrscheinlich gegen eines der besten Teams der Welt gespielt. Wir haben sie herausgefordert und gewonnen - es war ein unglaublicher Abend. Vom Torhüter bis zum Stürmer waren wir herausragend und es war ein absolut verdienter Sieg für uns."