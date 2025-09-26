Beim FC Bayern sind aktuell drei Spieler langzeitverletzt. Die Verantwortlichen hoffen aber auf eine baldige Rückkehr.

Fußball-Rekordmeister Bayern München hofft offenbar mehr denn je auf eine zeitnahe Rückkehr seiner Langzeitverletzten um Starspieler Jamal Musiala. "Wir haben die ernsthafte Hoffnung, dass alle drei in diesem Jahr noch auf dem Platz stehen können", sagte Sportvorstand Max Eberl mit Blick auf Musiala, Alphonso Davies und Hiroki Ito im Interview mit "Sky".

Zuletzt war von den Münchner Verantwortlichen wiederholt der November als möglicher Zeitpunkt für eine Rückkehr der drei Profis genannt worden. Eberl betonte nun, er wolle niemandem "da irgendeinen Druck machen, weil es sind alles sehr langwierige Verletzungen. Aber momentan laufen die Reha-Maßnahmen so, dass wir ernsthaft Hoffnung haben, dass sie dieses Jahr noch auf dem Platz stehen können."