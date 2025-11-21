Luis Diaz wird wegen seines Fouls an Achraf Hakimi für drei Spiele in der Champions League gesperrt. Die Bayern waren am Vormittag noch von einer deutlich milderen Strafe ausgegangen.

Schock-Urteil für den FC Bayern! Die Münchner müssen fast die komplette restliche Ligaphase der Champions League ohne Luis Diaz auskommen.

Denn die UEFA sperrte den Kolumbianer nach der Roten Karte in der Partie bei Paris Saint-Germain für drei Partien. Damit wäre er erst wieder Ende Januar im letzten Vorrundenspiel der Königsklasse einsetzbar

Kurios: Bei der Pressekonferenz am Freitagvormittag hatte sich Trainer Vincent Kompany auf eine entsprechende Nachfrage noch sehr gelassen geäußert.

"Meine Information ist: ein Spiel. Ich wäre wirklich enttäuscht, wenn meine Information nicht richtig ist", sagte der Belgier mit einem Lächeln.