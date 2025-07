Eine DNA, die der FC Bayern so oder so ähnlich schon immer angestrebt hat.

Der einstige Weltklub schafft es einfach nicht mehr, die ganz großen Namen an die Isar zu lotsen. Florian Wirtz Absage. Nico Williams Absage. Nick Woltemade sogar zu teuer?

Zeit für einen Neuanfang

Spieler aus dem Ausland werden das nie verstehen. Spieler aus NRW, Baden-Württemberg und Sachsen-Anhalt werden das nie verstehen.

Kein Wunder, dass Leroy Sane das Vertragsangebot des Rekordmeisters ausschlägt, um in die Türkei zu wechseln. Dass Serge Gnabry in seiner Freizeit lieber nach Paris jettet als sich im Biergarten um 12 Uhr Mittags die Lampen anzuknipsen. Dass Michael Olise in jedem Social-Media-Clip dreinschaut, als hätte ihm soeben ein Wels im Brombachsee den Zeh angeknabbert.

Der FC Bayern hat seine Identität verloren.

Zeit für einen Neuanfang.

Mit Spielern aus Bayern. Nur aus Bayern!