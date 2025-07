"Wenn es darum geht, Entscheidungen zu treffen, ist für mich das Wichtigste, auf mein Herz zu hören. Ich bin dort, wo ich sein will - bei meinen Menschen, das hier ist mein Zuhause. Aupa Athletic!", sagte Williams daraufhin in einer Video-Botschaft an die Fans von Bilbao.

Nico Williams: Sinneswandel hat faden Beigeschmack

Der plötzliche Sinneswandel hat einfach einen faden Beigeschmack. Vor allem, wenn man bedenkt, dass Williams' neue Ausstiegsklausel keine völlig verrückte Summe beinhaltet, was bei Verträgen in Spanien keine Seltenheit darstellen würde.

Für rund 100 Millionen Euro wird Williams auch in den kommenden Jahren zu haben sein - keine Summe, die für Top-Klubs in Europa nicht stemmbar wäre. Gut möglich also, dass die Transferposse nächstes Jahr in eine neue Runde geht.