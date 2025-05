FC Bayern: Nach Ibiza-Party - FCB-Stars setzen Feierlichkeiten fort

Laut Informationen der "Bild" soll Thomas Müller seine Teamkollegen in das Spaßbad eingeladen haben. Die Bayern-Ikone wirbt als Werbegesicht für die Therme in der Nähe der bayerischen Hauptstadt.

Dieses Mal in der Erdinger Therme.

Nach dem zweitägigen Party-Trip nach Ibiza setzen die Stars vom FC Bayern ihre Feierlichkeiten fort. Am Dienstagmittag landete der Privatjet der Profis vom deutschen Rekordmeister in München - nur wenige Stunden später trafen sie sich bereits erneut.

Nach den Party-Tagen auf Ibiza waren die Feierlichkeiten der Bayern-Stars noch nicht beendet. Nun wurden die Profis in der Erdinger Therme gesichtet.

Nach Party-Tagen: Saison-Abschluss wartet auf Bayern

Ein Teil der Stars brachte auch die Freundinnen und Frauen mit - auch der Staff soll eingeladen worden sein. Dem Bericht zufolge soll zuerst ein gemeinsames Abendbrot stattgefunden haben. Ab 21 Uhr hatten die Spieler dann den gesamten Rutschen-Bereich für sich zur Verfügung.

Nach den Tagen des Feierns soll am Mittwoch das Teamtraining an der Säbener Straße wieder aufgenommen werden. Die Bayern reisen zum Bundesliga-Abschluss am Samstag zur TSG Hoffenheim (ab 15:30 Uhr im Liveticker). Für den Rekordmeister ist die Saison zwar schon entschieden - die TSG kämpft jedoch noch um den direkten Klassenerhalt.