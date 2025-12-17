- Anzeige -
FC Schalke 04 - Sportvorstand Baumann über Herbstmeisterschaft: "Noch ein langer Weg"

S04-Sportvorstand Frank Baumann drückt beim Herbstmeister der 2. Bundesliga auf die Euphoriebremse.

In der 2. Bundesliga hat der FC Schalke 04 die Herbstmeisterschaft vorzeitig eingefahren.

Doch Sportvorstand Frank Baumann stapelt bei der Entwicklung des Traditionsklubs Schalke 04 weiter tief.

"Wir haben bewusst kein Saisonziel ausgerufen", sagte er bei "At Broski – Die Sport-Show".

Und ergänzte: "Wir wollen auf dem Boden bleiben und haben die Saison unter das Motto gestellt: Weniger reden, mehr machen, hart arbeiten. Das hat uns da hingeführt, wo wir jetzt stehen."

Schalke: Baumann setzte sich für Muslic ein

Es sei aber "noch ein langer Weg – und wir tun gut daran, das jetzt einfach so weiterzugehen", führte der frühere Nationalspieler aus, der zu Saisonbeginn bei den Königsblauen übernommen hatte.

Und der trotz nennenswerten Widerstands im Verein den Cheftrainer Miron Muslic installierte, der das Team nach 16 Spieltagen mit 37 Punkten auf Platz eins geführt hat.

"Als ich die ersten Gespräche mit Schalke geführt habe, habe ich gefragt, wie sie dazu stehen, Ablöse für einen Trainer zu zahlen. Da war die Skepsis schon groß", sagte Baumann (50), der den Österreicher Muslic schon seit Jahren beobachtet hatte und letztlich für eine sechsstellige Summe zu den klammen Schalkern lotste:

"Mir war es wichtig, dass wir die bestmögliche Lösung für den Verein holen."

