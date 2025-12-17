FC Barcelona - Marc-Andre ter Stegen mit einmaligem Comeback für Barca: "Er entscheidet, ob er geht"

Nach langer Leidenszeit stand Marc-Andre ter Stegen mal wieder bei einem Pflichtspiel des FC Barcelona im Kasten. Hoffnung auf ein dauerhaftes Comeback darf sich der DFB-Keeper jedoch wohl nicht machen.

Marc-Andre ter Stegen konnte zufrieden sein. Seine Pflicht hatte der Nationaltorwart bei seinem lang ersehnten Comeback im Tor des FC Barcelona erfüllt. Ein halbes Jahr vor der WM war der 33-Jährige beim mühsamen 2:0 (0:0) beim Drittligisten CD Guadalajara im spanischen Pokal endlich wieder zu etwas Spielpraxis gekommen und dabei ohne Gegentor geblieben.

Die Freude dürfte dennoch nur kurz währen. Eine dauerhafte Rückkehr zwischen die Pfosten ist bei den Katalanen nicht zu erwarten. "Für mich ist Marc der Kapitän. Es war eine gute Gelegenheit für ihn, er hat dem Verein viel gegeben", sagte Trainer Hansi Flick zwar, aber: "Wir haben mit dem Trainerstab gesprochen und entschieden, dass er spielt. Nur für dieses Spiel."

Stammtorwart Joan Garcia war bei der Pflichtaufgabe geschont worden. Auch vor der nominellen Nummer zwei Wojciech Szczesny erhielt ter Stegen den Vorzug. Flick setzte so erstmals seit dem 18. Mai wieder auf ter Stegen. Damals hatte der DFB-Keeper beim 2:3 in der Liga gegen den FC Villarreal zwischen den Pfosten gestanden, ehe er sich einer erneuten OP am Rücken unterziehen musste.