Weiter führte der Ex-Profi aus: "Und deswegen hat uns das nicht überrascht, sondern es war seine Entscheidung für den DFB, was mich unglaublich für den deutschen Fußball freut, weil wir eine sehr gute Leistung in den letzten beiden Länderspielen gesehen haben und eine gute Europameisterschaft spielen wollen. Und da haben wir einen sehr, sehr guten Trainer."

Man habe mit Nagelsmann noch nicht in finalen Gesprächen gesteckt, so Eberl bei "Sky", "aber irgendwann hast du gemerkt, dass der Stachel von damals noch tief sitzt. Die Trennung ist noch sehr frisch."

FC Bayern: Verkündung Ende April?

Trotz der Nagelsmann-Entscheidung sei man beim FC Bayern "in sehr, sehr guten Zügen" und Eberl hofft, "dass wir bald weiter sind". Namen nannte er keine, ließ aber durchblicken, dass Zinedine Zidane wohl nicht zu den engeren Kandidaten gehört, denn der Coach solle zumindest Englisch sprechen. Neben der Frankreich-Legende werden auch Ralf Rangnick, Sebastian Hoeneß, Roberto De Zerbi und Unai Emery öffentlich gehandelt.

Am liebsten würde Eberl "Ende April" den neuen Coach vorstellen. "Und wenn es ein bisschen länger dauert, dauert es ein bisschen länger. Ich weiß, dass die Zeit drängt. Es ist unsere Intention, dass wir es zügig machen wollen. Aber wir wollen es ja trotzdem so sauber und so gründlich wie notwendig machen. Aber wir sind jetzt sehr, sehr final und werden hoffentlich bald was verkünden können", so Eberl.

Eberl verriet auch Details zu den Gesprächen. Wie zum Beispiel den Fakt, dass es auf der Trainerposition zuletzt sehr unruhig zuging und das in den Verhandlungen auch ein Thema sei.