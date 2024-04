Anzeige

Die Bombe ist geplatzt, und in München ist ein Erdbeben zu vernehmen: Julian Nagelsmann zeigt dem FC Bayern die lange Nase und verlängert als Bundestrainer. Der DFB kann den Schampus aufmachen, während der Rekordmeister nun ein riesiges Problem hat. Ein Kommentar.

Von Chris Lugert

Diese Entscheidung ist mehr als bloß ein Bekenntnis. Es ist ein Erdbeben, ein Knall, ein Schock, der sich durch ganz Fußball-Deutschland ausbreitet. Und sie hinterlässt einen strahlenden Sieger - und einen düpierten Verlierer.

Julian Nagelsmann bleibt bis 2026 Bundestrainer und bekennt sich damit nicht nur zum Projekt Nationalmannschaft, sondern zeigt seinem ehemaligen Arbeitgeber, dem FC Bayern München, eine lange Nase.

Zumindest dürfte die Entscheidung des 36-Jährigen in den Büros an der Säbener Straße exakt so aufgefasst werden. Sportvorstand Max Eberl hatte sich laut ran-Informationen mehr oder weniger im Alleingang auf Nagelsmann als Wunschlösung festgelegt, auch gegen kritische Stimmen im Klub.

Nach nicht einmal zwei Monaten im Amt muss Eberl seine erste schwere Niederlage als Sportvorstand hinnehmen. Es dürfte auch seine Position schwächen, hat er es doch nicht geschafft, Nagelsmann von einem weiteren Engagement in München zu überzeugen. Seine erste Patrone ist geplatzt, ehe sie abgefeuert werden konnte. Es ist eine schallende Ohrfeige für Eberl.

Nagelsmann sprach von einer "Entscheidung des Herzens", die er getroffen habe. Am FC Bayern hängt sein Herz nach der teils schmutzigen Trennung im vergangenen Jahr offenbar nicht mehr, zumindest nicht mehr genug. Und schon gar nicht zu diesem Zeitpunkt.