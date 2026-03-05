- Anzeige -
FC Bayern: Zoff um OB Dieter Reiter wegen Job im Verwaltungsbeirat

  • Veröffentlicht: 05.03.2026
  • 19:01 Uhr
  • ran.de

Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter gerät durch seinen neuen Nebenjob als Vorsitzender des Verwaltungsbeirats des FC Bayern unter Druck.

Der neue Nebenjob von Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter als Vorsitzender des Verwaltungsbeirats des FC Bayern München bringt den 67-Jährigen nun wohl unter Druck.

Reiter tritt damit die Nachfolge des ehemaligen Ministerpräsidenten Edmund Stoiber an, ist jetzt auch geborenes, also automatisches, Mitglied des Aufsichtsrats der FC Bayern AG.

Genau dieser Umstand sorgt nun dafür, dass Reiter von seinen Kritikern ein Interessenkonflikt nachgesagt wird.

Stadtratsmitglieder bringen Dringlichkeitsanträgen ein

Daher verfassten laut "Bild" mehrere Stadtratsmitglieder bereits Dringlichkeitsanträge. Demzufolge gehen die Kritiker davon aus, dass Reiter den Stadtrat vorab über seinen neuen Nebenjob berichten hätte müssen und diesen genehmigen lassen müssen.

FC Bayern München: Christoph Freund zur U21 Liga „Interessanter Ansatz“

In den Dringlichkeitsanträgen ist nun auch die Forderung einer genauen Auskunft vonseiten Reiters über Art und Umfang seiner Tätigkeit beim FC Bayern sowie die Aufklärung über die mögliche Höhe einer finanziellen Vergütung.

Nach dem Beamtenrecht dürfte Reiter durch Nebentätigkeiten bis zu 10.000 Euro genehmigungsfrei erhalten. Allerdings brachte die ÖDP/München Liste in ihrem Dringlichkeitsantrag ein, dass sie von einem früheren Aufsichtsrat der Bayern wisse, er habe jährlich für seine Tätigkeit beim Rekordmeister 75.000 Euro erhalten, also deutlich mehr als die genehmigungsfreie Summe.

Reiter kündigt Gutachten an

Nach "Bild"-Informationen soll Reiter eine Aufwandsentschädigung im niedrigen fünfstelligen Bereich erhalten. Reiter selbst sagte: "Ich weiß gar nicht, ob und in welcher Höhe es eine Vergütung gibt."

Kurios: Reiter argumentierte zunächst, er sei noch gar nicht im Aufsichtsrat der Münchner, doch diese Aussage musste er noch am selben Tag korrigieren, weil die Partei die "Die Linke" Belege vorbrachten, die dies widerlegten.

FC Bayern München: Kompany über Nagelsmann-Interview: "Bei mir alle gesetzt"

Der Stadtrat vertagte die Angelegenheit nun erst einmal bis weiter Fakten bzw. Informationen zur Sachlage auf dem Tisch liegen. Reiter versprach, dem Stadtrat ein Gutachten vorzulegen.

Offene Streitpunkte sind weiterhin, ab wann Reiter schon im Aufsichtsrat ist bzw. ab wann er als Aufsichtsrat auch im Handelsregister eingetragen ist.

