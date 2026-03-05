Deutscher fußball
Nachwuchsfußball: Krösche schlägt Alarm: "Wir bilden einfach zu schlecht aus"
- Veröffentlicht: 05.03.2026
- 16:12 Uhr
- Anne Malin
Eintracht Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche hat beim Frühjahrsempfang des hessischen Bundesligaklubs das System im deutschen Nachwuchsfußball stark kritisiert und die zukünftige Wettbewerbsfähigkeit des deutschen Fußballs angezweifelt.
"Am Ende muss man ehrlicherweise sagen: Wir bilden einfach zu schlecht aus", prangerte der Eintracht-Sportvorstand an. Dabei würden besonders die Trainer und ihre eigenen Ambitionen Schuld tragen: "Weil der Fokus der Trainer immer darauf ist, sich selbst zu entwickeln, irgendwie in die Bundesliga zu kommen. Dann stehen die Ergebnisse natürlich im Fokus, womit die individuelle Entwicklung von Spielern oft auf der Strecke bleibt."
Den Anfang dieser negativen Entwicklung datiert er auf den WM-Sieg in 2014. Der deutsche Fußball habe sich danach auf dem Erfolg ausgeruht: "Wenn du erfolgreich bist, dann machst du meistens die größten Fehler. Ich glaube, dass wir seit diesem Moment so ein bisschen den Weg verlassen haben."
Neuer Fokus gebraucht: Entwicklung statt Ergebnis
Die Folgen wären mittlerweile im internationalen Vergleich zu spüren: "Die Nationalmannschaft ist eigentlich in gewissen Bereichen nicht mehr wettbewerbsfähig gegenüber großen Nationen."
Die Lösung liege laut dem 45-Jährigen darin, den Fokus in der Jugendarbeit neu auszurichten. Die individuelle Entwicklung der Jugendspieler müsse in den Vordergrund gestellt werden. Doch die Einführung der U21-Liga für die Klubs der Bundesliga und 2. Bundesliga würde nicht ausreichen, "weil wir es einfach die letzten Jahre viel zu schlecht gemacht haben."
