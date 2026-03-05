Eintracht Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche hat beim Frühjahrsempfang des hessischen Bundesligaklubs das System im deutschen Nachwuchsfußball stark kritisiert und die zukünftige Wettbewerbsfähigkeit des deutschen Fußballs angezweifelt.

"Am Ende muss man ehrlicherweise sagen: Wir bilden einfach zu schlecht aus", prangerte der Eintracht-Sportvorstand an. Dabei würden besonders die Trainer und ihre eigenen Ambitionen Schuld tragen: "Weil der Fokus der Trainer immer darauf ist, sich selbst zu entwickeln, irgendwie in die Bundesliga zu kommen. Dann stehen die Ergebnisse natürlich im Fokus, womit die individuelle Entwicklung von Spielern oft auf der Strecke bleibt."

Den Anfang dieser negativen Entwicklung datiert er auf den WM-Sieg in 2014. Der deutsche Fußball habe sich danach auf dem Erfolg ausgeruht: "Wenn du erfolgreich bist, dann machst du meistens die größten Fehler. Ich glaube, dass wir seit diesem Moment so ein bisschen den Weg verlassen haben."