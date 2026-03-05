- Anzeige -
- Anzeige -
Deutscher fußball

Nachwuchsfußball: Krösche schlägt Alarm: "Wir bilden einfach zu schlecht aus"

  • Veröffentlicht: 05.03.2026
  • 16:12 Uhr
  • Anne Malin

Eintracht Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche hat beim Frühjahrsempfang des hessischen Bundesligaklubs das System im deutschen Nachwuchsfußball stark kritisiert und die zukünftige Wettbewerbsfähigkeit des deutschen Fußballs angezweifelt.

"Am Ende muss man ehrlicherweise sagen: Wir bilden einfach zu schlecht aus", prangerte der Eintracht-Sportvorstand an. Dabei würden besonders die Trainer und ihre eigenen Ambitionen Schuld tragen: "Weil der Fokus der Trainer immer darauf ist, sich selbst zu entwickeln, irgendwie in die Bundesliga zu kommen. Dann stehen die Ergebnisse natürlich im Fokus, womit die individuelle Entwicklung von Spielern oft auf der Strecke bleibt."

Den Anfang dieser negativen Entwicklung datiert er auf den WM-Sieg in 2014. Der deutsche Fußball habe sich danach auf dem Erfolg ausgeruht: "Wenn du erfolgreich bist, dann machst du meistens die größten Fehler. Ich glaube, dass wir seit diesem Moment so ein bisschen den Weg verlassen haben."

- Anzeige -
- Anzeige -

Neuer Fokus gebraucht: Entwicklung statt Ergebnis

Die Folgen wären mittlerweile im internationalen Vergleich zu spüren: "Die Nationalmannschaft ist eigentlich in gewissen Bereichen nicht mehr wettbewerbsfähig gegenüber großen Nationen."

Die Lösung liege laut dem 45-Jährigen darin, den Fokus in der Jugendarbeit neu auszurichten. Die individuelle Entwicklung der Jugendspieler müsse in den Vordergrund gestellt werden. Doch die Einführung der U21-Liga für die Klubs der Bundesliga und 2. Bundesliga würde nicht ausreichen, "weil wir es einfach die letzten Jahre viel zu schlecht gemacht haben."

Mehr zum Nachwuchsfußball: U21-Liga geht auf Kosten der kleineren Klubs! Ein Kommentar

- Anzeige -
Mehr Fußball
Dieter Reiter
News

München: Zoff um OB Reiter wegen Bayern-Job

  • 05.03.2026
  • 19:01 Uhr
WM 2026
News

WM 2026: FIFA erlaubt Werbepausen mitten in den Spielen - setzt aber Grenzen

  • 05.03.2026
  • 18:18 Uhr
Trump
News

WM 2026: Trump-Regierung gibt wichtige Gelder nicht frei

  • 05.03.2026
  • 18:06 Uhr
Serge Gnabry (FC Bayern Muenchen, 07) im Zweikampf mit Maximilian Mittelstaedt (VfB Stuttgart, 07), GER, VfB Stuttgart vs. FC Bayern Muenchen, Fussball, Herren, Franz-Beckenbauer-Supercup 2025, Sup...
News

Nur Ein Tag Pause? DFL-Terminierungen sorgen für Unverständnis

  • 05.03.2026
  • 16:57 Uhr
Irans Fußballerinnen vor dem Spiel gegen Australien
News

Irans Fußballfrauen singen und verlieren

  • 05.03.2026
  • 16:14 Uhr
GER, UEFA-Qualifikation für die FIFA Frauenfussball-Weltmeisterschaft 2027, Deutschland - Slowenien. 03.03.2026, Rudolf-Harbig-Stadium, Dresden, GER, UEFA-Qualifikation für die FIFA Frauenfussball-...
News

Norwegen vs. Deutschland live: WM-Quali der DFB-Frauen im Livestream und Ticker

  • 05.03.2026
  • 15:43 Uhr
Tanzt mit Freiburg auf drei Hochzeiten: Julian Schuster
News

Bisherige Saison für Schuster eine "zwei bis drei"

  • 05.03.2026
  • 15:28 Uhr
Lieber auf echtem Rasen unterwegs: Rebecca Knaak
News

Jede Menge Schürfwunden: Knaak kennt Kunstrasen zu gut

  • 05.03.2026
  • 14:53 Uhr
Verletzt: Bakery Jatta
News

HSV "einige Wochen" ohne Jatta

  • 05.03.2026
  • 14:52 Uhr
Sheffield United v Sunderland 24 May 2025, Wembley - Sky Bet Championship Play-Off Final - Sheffield United v Sunderland - Jobe Bellingham of Sunderland celebrates with his medal in his mouth while...
News

Aufstiegs-Revolution in der Premier League

  • 05.03.2026
  • 14:39 Uhr