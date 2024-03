FC Bayern: Tuchel-Aus für Mathys Tel ein Segen

Anzeige Mathys Tel feierte gegen Freiburg seinen ersten Startelf-Einsatz der Saison. Während der FC Bayern langfristig mit dem 18-Jährigen plant, hat er unter Trainer Thomas Tuchel nicht die besten Karten. Doch schon jetzt deutet sich eine Wende an. Von Carolin Blüchel Nach seinem Traumtor gegen den SC Freiburg und dem ersten Startelf-Einsatz in dieser Saison beim FC Bayern München überhaupt soll Mathys Tel nun auch im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Lazio Rom von Beginn an ran. Selbst, wenn der zuletzt angeschlagene Leroy Sane wieder zurückkehren sollte. So berichtet es der "kicker". Mit seiner Gala-Vorstellung hat der 18-Jährige offenbar auch endlich Thomas Tuchel überzeugt. Bislang hatte der scheidende Bayern-Coach den Franzosen nur sporadisch eingesetzt: 19 Einwechslungen allein in der Bundesliga, manchmal nur für ein paar Minuten. Ein bisschen hatte es sich Tel wohl selbst zuzuschreiben. Weil er in der Anfangsphase der Saison nach nahezu jeder Einwechslung ein Tor schoss oder auflegte, hatte er die Jokerrolle seitdem quasi abonniert. Als er diese dann im Verlauf des Winters nicht mehr so effektiv ausfüllte, gab Tuchel zuletzt auch immer häufiger Eric Maxim Choupo-Moting den Vorzug.

Matthäus: "Tel hat die Bayern-DNA" Dabei könnte Tel auf so vielen Positionen glänzen. Auf dem linken Flügel fühlt er sich am wohlsten. Doch auch auf der rechten Seite, im Sturm oder im offensiven Mittelfeld wäre er eine Alternative. In der Jugend hatte er einst sogar als Innenverteidiger begonnen. Aber das nur der Vollständigkeit halber. Tel hat alles, was es braucht, um ein Star zu werden. Er ist technisch versiert, beweglich, schnell, seine Dribblings sind eine Augenweide. In Frankreich wird der Teenager längst mit Größen wie Karim Benzema und Kylian Mbappe verglichen. Sein Marktwert liegt trotz sporadischer Einsätze schon bei 50 Millionen Euro. Warum Tuchel von den Fähigkeiten Tels so wenig Gebrauch machte, bleibt sein Geheimnis. Bei Experten sorgte er damit auf jeden Fall für Kopfschütteln. "Tel ist für mich einer, der die Bayern-München-DNA hat", sagte TV-Experte Lothar Matthäus jüngst in der "AZ" und beklagte die geringe Spielpraxis. Die Fans lieben Tel sowieso. Seit seiner Ankunft in München im Sommer 2022, hat sich Tel in kürzester Zeit in ihre Herzen geschlichen. Auf und abseits des Platzes.

Fan-Liebling Tel: Der künftige Star zum Anfassen Tel ist etwas, das der ein oder andere Bayern-Star nur noch vom Hörensagen kennt: Er ist Fan-nah. Ein Beispiel. Nach dem Abschlusstraining am Donnerstag unterhielt er sich an der Ausfahrt des Trainingsgeländes an der Säbener Straße mit einem jungen Fan, berichtete die "AZ". Als er feststellte, dass dieser tatsächlich in seiner Nähe wohnte, fuhr er den perplexen Fan kurzerhand nach Hause. Auf dem Trainingsplatz schiebt er Extra-Schichten, stellt sich ganz in den Dienst der Mannschaft und wartet auf seine Chance. Als diese in den vergangenen Monaten immer seltener kam, kursierten schon Gerüchte über einen vorzeitigen Abschied. Englische Medien brachten Manchester United als möglichen Abnehmer ins Gespräch. Doch dann wurde alles anders.

Eberl schwärmt von Tel "Sky" und Transferexperte Fabrizio Romano vermeldeten übereinstimmend, dass es ein Gespräch zwischen Tels Berater Gadiri Camara und Bayerns Sportdirektor Christoph Freund gegeben habe. Offensichtlich nachdem klar war, dass Tuchel den Rekordmeister am Saisonende verlassen würde. Camara sprach von einem positiven Austausch. Wollte er sich zuvor noch alle Optionen offen halten, stehen die Zeichen jetzt wieder auf Verbleib.. Die Bayern-Bosse wollen Tel sowieso langfristig binden - am liebsten über den laufenden Vertrag bis 2027 hinaus. Wie wichtig Tel für die Bayern ist, betonte diese Woche Max Eberl bei seinem Amtsantritt als Sportvorstand mehrfach. "Sind es vielleicht irgendwann Spieler wie Tel und Musiala, junge Spieler, denen wir mehr Einsatzzeit geben müssen?", überlegte Eberl bei seiner Vorstellung. Natürlich wolle der FC Bayern auch weiterhin Stars finden, "aber wir wollen auch die Entwicklung von Spielern wie Tel fördern." Er deutete an, dass die Bereitschaft dazu ein Einstellungskriterium für den neuen Trainer ist. "Wir brauchen die jungen Spieler. Dafür musst du den richtigen Trainer finden, der auch Bock hat, mit diesen Spielern dann zu arbeiten."