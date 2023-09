Frans Krätzig (Linksverteidiger und Mittelfeld)

Einer war bereits in aller Munde: Frans Krätzig. Der 20-Jährige durfte in der Vorbereitung als Linksverteidiger ran, erzielte sogar einen schönen Treffer gegen den FC Liverpool. Ursprünglich ist Krätzig Mittelfeldspieler, verfügt deshalb auch über eine hohe Spielintelligenz. Zwar ist er keine "Holding Six", aber auf der Achterposition sammelte er in der Vergangenheit die eine oder andere Minute. © Ulrich Wagner