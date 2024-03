Anzeige

Der FC Bayern München und Borussia Dortmund werden in Zukunft sehr wahrscheinlich noch seltener am Samstagnachmittag in der Bundesliga zu sehen sein. Grund dafür ist ein neues Modell der DFL, das den Pay-TV-Partnern mehr Mitspracherecht ermöglicht.

Ab der Saison 2025/26 werden der FC Bayern München und Borussia Dortmund mit großer Wahrscheinlichkeit nur noch selten zur bei Fans beliebten Anstoßzeit am Samstag um 15:30 Uhr auflaufen. Zwar ist noch nicht klar, welche Sender dann übertragen werden, doch die DFL hat bereits veröffentlicht, wie ihre Pakete genau aussehen werden.

Das neue Ausschreibungsmodell wird zur Folge haben, dass die Pay-TV-Sender mehr Mitspracherecht bei der Terminierung der Spieltage haben werden. So wird es ein erweitertes Picking-Recht geben. Der "First Pick" für das attraktivste Spiel eines Wochenendes wird weiterhin auf Samstag um 18:30 Uhr entfallen. Jedes Team darf dort in der neuen Rechteperiode zehnmal antreten, was einer Erhöhung um zwei Partien entspricht.

Der "Second Pick" betrifft einen der Spieltermine am Sonntag (15:30 Uhr, 17:30 Uhr oder 19:30 Uhr). Jedes Team darf hier acht mal Pro Saison antreten. Eine Neuerung ist der "Third Pick" für Rechteinhaber des umfangreichsten Einzelspielpakets, das die Partien am Samstagnachmittag sowie am Freitagabend umfasst. Jedes Team darf dort zehnmal ausgewählt werden.

Die gesamte Struktur wird dazu führen, dass die Rechteinhaber reichweitenstarke Teams auf die Einzelspielslots setzen werden – und das möglichst oft. Der FC Bayern und der BVB sind hier seit Jahren Spitzenreiter bei den Quoten. Es wäre theoretisch möglich, dass die beiden deutschen Top-Klubs in Zukunft an 25 der 33 Bundesliga-Wochenende (eine englische Woche ist geplant) nicht am Samstagnachmittag spielen.