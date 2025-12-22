Vincent Kompany vermittelt seinem Team zwei sehr unterschiedliche Fähigkeiten und könnte damit dem Verein zum großen Triumph verhelfen. Ein Kommentar. Von Tobias Wiltschek Nach dem 4:0-Sieg beim 1. FC Heidenheim war die unglaubliche Hinrunde des FC Bayern um einen weiteren Rekord reicher. Mit 41 Punkten haben die Münchner in den ersten 15 Spielen so viele Zähler in der Bundesliga gesammelt wie noch nie zuvor ein Verein zu diesem Zeitpunkt. Dominanter Sieg: Bayern vorzeitig Hinrunden-Meister

Olise wirbelt: Die Noten für die Bayern-Stars Damit ist die Hinserie zwar noch nicht vorbei. Doch die Bayern haben schon jetzt so einen großen Vorsprung auf den Rest der Konkurrenz, dass sie – so viel steht bereits fest – auch nach 17 Spieltagen von Platz eins grüßen werden.

FC Bayern: Vincent Kompany hat den größten Anteil am Erfolg Dass sie am Ende der Saison auch zum 35. Mal Deutscher Meister sein werden, steht zwar noch nicht fest, ist aber höchst wahrscheinlich – und hat viel mit dem Mann zu tun, der nicht immer im Fokus steht, aber einen kaum zu unterschätzenden Anteil an der bisherigen Erfolgsserie hat: Vincent Kompany. Noch als Notlösung im vergangenen Jahr verpflichtet, hat sich der Trainer nach dem Gewinn der Meisterschaft in dieser Saison noch einmal weiterentwickelt. Er hat es geschafft, eine Mannschaft zu formen, die jedes Spiel wie ein Finale angeht. Selbst solche Partien wie die kurz vor Weihnachten bei Eiseskälte auf der schwäbisch-provinziellen Ostalb in Heidenheim. Dabei trauten ihm zu Beginn der Saison nur die wenigsten Beobachter so eine Serie zu. Zu schwer wogen die Hypotheken, mit denen sein Team in die Runde gestartet war: die kaum vorhandene Sommerpause wegen der Klub-WM, die schwere Verletzung von Jamal Musiala und die monatelangen Diskussionen über die Kader-Qualität angesichts solch prominenter Absagen wie die von Florian Wirtz oder Nick Woltemade.

FC Bayern: Jonathan Tah nennt das Erfolgsgeheimnis von Vincent Kompany Dass die Bayern trotzdem diese einzigartige Erfolgsserie starteten, ist zu einem Großteil ihrem Trainer zu verdanken und dessen seltener Gabe, die Jonathan Tah nach dem Sieg in Heidenheim bei "DAZN" so treffend beschrieb. "Er fordert und fördert. Er schafft es immer wieder, uns als Mannschaft zu challengen. Es gibt kein einziges Spiel, wo er ein bisschen nachlässt. Es gibt kein einziges Training, wo er sagt: 'Okay, heute machen wir mal entspannt', und das macht er einfach brutal gut", lobte Tah. Gleichzeitig aber vermittelt der Belgier seinen Spielern so viel Freude, dass sie sich fühlen wie Kinder, die zum ersten Mal in ihrem Leben einem Ball hinterherjagen. Oder, wie Tah es ausdrückte: "Dabei haben wir Spaß. Wir fühlen uns manchmal auch wie damals, als wir angefangen haben, Fußball zu spielen."