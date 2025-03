FC Bayern: Vincent Kompany ordnet Verletzung von Manuel Neuer ein

Die Ausfallzeit von Manuel Neuer beschäftigt Vincent Kompany. Auf der Pressekonferenz äußerte sich der Trainer zu seinem Kapitän.

Trainer Vincent Kompany von Bayern München rechnet erst Ende März wieder mit Kapitän Manuel Neuer. "Ich schätze, dass er sich bis zur Länderspielpause die Zeit nehmen muss, um sich zu erholen. Es kann ein bisschen schneller gehen, aber auch länger dauern", sagte der Belgier vor dem Bundesliga-Heimspiel gegen den VfL Bochum am Samstag (ab 15.30 Uhr im Liveticker).

Gegen den abstiegsbedrohten VfL werde wie in der letzten halben Stunde gegen Bayer Leverkusen Winter-Zugang Jonas Urbig das Tor hüten.

Neuer könnte nach Kompanys Prognose womöglich am 29. März gegen den FC St. Pauli wieder auflaufen. Damit würde er neben der Partie gegen den VfL auch das Rückspiel im Achtelfinale der Champions League in Leverkusen am Dienstag und die Begegnung bei Union Berlin (15. März) verpassen.