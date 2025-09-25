Wächst beim FC Bayern ein neues Abwehr-Juwel heran? Bei den Trainingseinheiten am Mittwoch und Donnerstag soll ein 15-Jähriger bei den Profis mit trainiert haben. Bayern-Coach Vincent Kompany bemüht sich in seiner zweiten Saison zunehmend, junge Spieler ans Profiteam heranzuführen. Dies soll der Belgier auch dem Aufsichtsrat um Uli Hoeneß versprochen haben. Normalerweise sind die Youngster, die Kompany bei den Profis schnuppern lässt, allerdings eher 17, 18 oder 19 Jahre alt. Umso erstaunter durfte man sein, dass ein gewisser Filip Pavic laut "Bild"-Informationen am Mittwoch und Donnerstag mit der ersten Mannschaft trainieren durfte. Der Innenverteidiger ist schließlich erst 15 Jahre alt. Wie sich Pavic bei den Einheiten geschlagen hat, ist derweil nicht bekannt. Kompany ließ schließlich unter Ausschluss der Öffentlichkeit trainieren.

Grund für die ungewöhnliche Maßnahme war wohl, dass Kim Min-jae erst am Donnerstag wieder ins Mannschaftstraining einsteigen konnte und auch das lange unklar war. "Wenn im Abschlusstraining alles gut läuft, kann er vielleicht dabei sein. Aber: Dieses eine Training ist schon wichtig, deswegen mal schauen", hatte Kompany im Rahmen der PK in Bezug auf den Südkoreaner verlauten lassen.

