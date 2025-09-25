BUNDESLIGA LIVE IN SAT.1, AUF JOYN UND RAN.DE
FC Bayern: Vincent Kompany setzt auf die Jugend - 15-Jähriger bei den Profis
- Aktualisiert: 25.09.2025
- 23:07 Uhr
- ran.de
Wächst beim FC Bayern ein neues Abwehr-Juwel heran? Bei den Trainingseinheiten am Mittwoch und Donnerstag soll ein 15-Jähriger bei den Profis mit trainiert haben.
Bayern-Coach Vincent Kompany bemüht sich in seiner zweiten Saison zunehmend, junge Spieler ans Profiteam heranzuführen. Dies soll der Belgier auch dem Aufsichtsrat um Uli Hoeneß versprochen haben.
Normalerweise sind die Youngster, die Kompany bei den Profis schnuppern lässt, allerdings eher 17, 18 oder 19 Jahre alt. Umso erstaunter durfte man sein, dass ein gewisser Filip Pavic laut "Bild"-Informationen am Mittwoch und Donnerstag mit der ersten Mannschaft trainieren durfte. Der Innenverteidiger ist schließlich erst 15 Jahre alt.
Wie sich Pavic bei den Einheiten geschlagen hat, ist derweil nicht bekannt. Kompany ließ schließlich unter Ausschluss der Öffentlichkeit trainieren.
Grund für die ungewöhnliche Maßnahme war wohl, dass Kim Min-jae erst am Donnerstag wieder ins Mannschaftstraining einsteigen konnte und auch das lange unklar war.
"Wenn im Abschlusstraining alles gut läuft, kann er vielleicht dabei sein. Aber: Dieses eine Training ist schon wichtig, deswegen mal schauen", hatte Kompany im Rahmen der PK in Bezug auf den Südkoreaner verlauten lassen.
Pavic noch nicht spielberechtigt in der Bundesliga
Doch auch wenn Kim fehlen sollte, könnte Pavic den Kaderplatz gegen Bremen (Freitag, ab 20:30 Uhr im LIVETICKER) nicht einnehmen. Dafür muss man laut DFL-Regularien mindestens 16 Jahre alt sein. Das geforderte Alter erreicht der Youngster erst im Januar 2026.
Mutmaßlich stand Pavic also nur im Training auf dem Platz, um Erfahrungen zu sammeln und bei gewissen Spielformen einzuspringen. Dafür könnte für Cassiano Kiala wieder ein Platz im Kader frei sein.
Der 16-Jährige ist neben Pavic das zweite große Abwehr-Talent bei den Münchnern. Kiala stand bereits gegen Hoffenheim, Chelsea und Wehen Wiesbaden im Kader, ohne dabei seine ersten Minuten sammeln zu dürfen.
Pavic konnte zuletzt in der U17 des FC Bayern mit starken Leistungen auf sich aufmerksam machen. Zudem hat er zwei Länderspiele für die deutsche U16-Nationalmannschaft auf dem Konto. Beim FC Bayern könnte also ein neuer Diamant heranwachsen, wenngleich dieser gewiss noch ein wenig geschliffen werden muss.