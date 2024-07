... die Stadt München: "Sogar ein kleiner Berg ist schwierig zu besteigen. Es gibt nicht viele Regionen, die so stolz auf ihre Kultur sind. Ich versuche noch den ein oder anderen Spruch zu lernen. 'Habe die Ehre', was ist das? Eine Begrüßung, ach so. In den nächsten vier, fünf, sechs Jahren wollen wir alle adoptierte Bayern sein. Zu 'Mia san mia' gibt es viele Erklärungen, aber es ist ein Gefühl. Über Individuen zu sprechen, ist genau das Gegenteil. Wir sind erfolgreich, weil wir gemeinsam an die Zukunft denken."

Chido Obi-Martin (FC Arsenal) Laut "Bild" sind die Münchner an Arsenals Sturm-Juwel Chido Obi-Martin (li.) interessiert. Der 16-Jährige erzielte in der U18 Premier League vergangene Saison 32 Tore in nur 18 Partien. Demnach wäre nur eine Ausbildungsentschädigung von 400.000 Euro fällig. Auch dem BVB wird Interesse nachgesagt. Wie Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, sollen die Londoner jedoch ihr Angebot nachgebessert haben.

Serge Gnabry (FC Bayern München) Mit einem kolportierten Gehalt von 19 Millionen Euro zählt der Flügelspieler zu den Topverdienern im Kader. In den vergangenen Spielzeiten konnte Gnabry seinen teuren Vertrag kaum mehr rechtfertigen und soll auf der Verkaufsliste stehen. Obwohl mit Michael Olise bereits ein weiterer Konkurrent verpflichtet wurde, will der Spieler nach eigener Aussage aber nicht wechseln und sogar verlängern.

Serge Gnabry (FC Bayern München) Wird der Rekordmeister einen strauchelnden Großverdiener los? Wie der englische "Mirror" berichtet, soll Newcastle United an Serge Gnabry interessiert sein und offenbar ein Angebot über rund 46,5 Millionen Euro vorlegen wollen. Der 29-Jährige steht noch bis 2026 unter Vertrag, kam in der vergangenen Saison aufgrund diverser Verletzungen aber nur auf magere 430 Ligaminuten ...

Matthijs de Ligt (FC Bayern München) Es geht ums Geld. Die Verhandlungen zwischen beiden Vereinen führten bislang zu keinem Ergebnis, weshalb der Transfer erst einmal auf Eis liegt. Während Bayern 50 Millionen Euro Ablöse plus Boni fordert, stellt sich United sehr viel weniger vor. De Ligts Vertrag in München läuft noch bis 2027. Die Bayern hatten den 24-Jährigen im Sommer 2022 für 67 Millionen von Juventus Turin gekauft.

Matthijs de Ligt (FC Bayern München) Eigentlich sah schon alles nach einem sicheren Wechsel zu Manchester United aus. Doch laut "Sky" wird Matthijs de Ligt dem FC Bayern vorerst erhalten bleiben. Es gebe "eine klare Tendenz", heißt es. Demnach soll der Innenverteidiger am 2. August wieder ins Training an der Säbener Straße einsteigen. Doch wie kommt es zu dieser Rolle rückwärts?

Florian Wirtz (Bayer Leverkusen) Die Bayern lassen nicht locker in ihrem Bemühen um den 21-Jährigen, der noch bis 2027 an den Werksklub gebunden ist. Aktuelles Beispiel ist die Aussage von Uli Hoeneß bei einem Talk im bayrischen Ort Seligenporten. "Jeder von uns weiß, dass ich ihn sehr gern bei Bayern München sehen würde", sagte der Ehrenvorsitzende des Rekordmeisters.

Xavi Simons (RB Leipzig) Rose räumte aber auch ein, dass die Leipziger nicht das letzte Wort haben bei der Entscheidung um Simons Zukunft. Denn der Niederländer gehört nach wie vor PSG, das ihn lediglich an RB ausgeliehen hat. Wie "L'Equipe" berichtet, sollen die Bayern den Franzosen bereits ein Leihangebot mit anschließenden Kaufverpflichtung in Höhe von 90 Millionen Euro unterbreitet haben.

Xavi Simons (RB Leipzig) Zuvor hatte die "Leipziger Volkszeitung" berichtet, dass es bei RB eine Anordnung von ganz oben gebe, einen Simons-Wechsel nach München zu verhindern. Auch RB-Trainer Marco Rose will sich noch nicht mit dem Verlust des Offensiv-Künstlers abfinden, der mit den Niederlanden bei der EM immerhin das Halbfinale erreicht hat. "Für mich ist Xavi RB-Spieler!", betonte Rose in einer Medienrunde nach dem 1:0-Testspielsieg gegen Babelsberg.

Xavi Simons (RB Leipzig) Kommt es im Rennen um Xavi Simons zu einer überraschenden Wende? Wie die spanische Zeitung "Sport" berichtet, will Manchester United im Kampf um den Niederländer dazwischengrätschen und bereitet aktuell ein Angebot über 100 Millionen Euro vor. Damit will United den FC Bayern und auch RB Leipzig ausstechen.

Desire Doue (Stade Rennes) Jetzt soll Bayern mit einem zweiten Angebot an Stade Rennes herangetreten sein. Demnach erhöhten die Münchner ihre Offerte deutlich auf satte 55 Millionen Euro, das berichtet die "L'Equipe". Das sei schon näher an der Wunschsumme von Stade Rennes. In der zurückliegenden Saison 2023/24 kam Doue zu 31 Ligue-1-Einsätzen mit vier Treffern und fünf Vorlagen.

... seine taktische Ausrichtung: "Mir ist es wichtig, dass beide Seiten wissen, was die andere jeweils will. Ich will alles machen für die Spieler, dass sie sich wohlfühlen und das Beste geben können. Was die Formation und das System anbelangen, sind wir an dem Punkt, an dem man gar nicht mehr um einzelne Formationen spricht. Man sieht bei vielen Mannschaften, dass sie variabel sind."

... sein Essen mit den FCB-Bossen: "Es war ein privates Essen, ich werde nicht alles erzählen. Es war wie ein Museumsbesuch, mir wurde die Geschichte des Klubs erzählt. Ich habe viel über die großen Namen des FCB gelernt. Was ich gelernt habe, war, dass keiner von ihnen genug bekommen konnte. Das hatten alle gemeinsam. Auch ich versuche stets das Feuer in mir zu tragen. Mein Vater ist über 70 und hat immer noch viel Energie, er ist mir in dieser Hinsicht ein Vorbild. Genauso wie Sir Alex Ferguson, mit dem ich einst gesprochen habe."

... die Spieler, die nicht für die EM nominiert wurden: "Meine Erfahrung ist, dass Spieler nach so einer Saison eine Reaktion zeigen. Es ist wichtig, gemeinsam eine Reaktion zu zeigen und, dass wir Bock haben."