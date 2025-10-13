FC Bayern: Jerome Boateng bestätigt Rückkehr nach München - Fans starten Protest-Petition

Ex-Profi Jerome Boateng kehrt auf den Trainingsplatz des FC Bayern München zurück. Spätestens Anfang des kommenden Jahres soll es soweit sein. Unter den FCB-Fans regt sich Protest und es gibt eine Petition. Jerome Boateng feiert sein Comeback auf dem Trainingsplatz des FC Bayern München. Der Weltmeister von 2014 soll unter Trainer Vincent Kompany eine Hospitanz im Rahmen seiner Übungsleiter-Ausbildung absolvieren. "Ich habe schon mit ihm gesprochen. Ich kann bei Bayern hospitieren und darauf freue ich mich sehr. Wir müssen nur noch den richtigen Zeitpunkt finden", erklärte er gegenüber der "Bild". FC Bayern vs. Borussia Dortmund: Die Highlights vom Top-Spiel am Samstag ab 23 Uhr auf Joyn

Anzeige

Anzeige

FC Bayern: Jerome Boateng wohl nur eine Woche vor Ort Jetzt hat sich auch der FC Bayern öffentlich zu dem Thema geäußert. Ein Bayern-Sprecher ließ folgendes verlauten: "Jerome hat den Trainer gefragt, ob er an ein paar Tagen die Trainingseinheiten bei uns beobachten kann. Das ist keine Anstellung. Wenn der Trainer ihm das in Aussicht stellt und es terminlich passt, haben wir nichts dagegen." Laut Informationen der "Bild" soll die Hospitation lediglich eine Woche dauern – der Weltmeister von 2014 würde dabei vier Trainingseinheiten begleiten. Entscheidend ist hier wohl der Standpunkt von Trainer Kompany, dessen Wort beim Rekordmeister Gewicht hat. Der Bayern-Coach bezeichnet Boateng demnach als "guten Freund" und soll diesem die Tür geöffnet haben. Dass Boateng unter Kompany hospitieren will, ist kein Zufall. Denn die Wege der beiden kreuzten sich in ihrer Karriere häufiger. Sowohl beim Hamburger SV als auch bei Manchester City waren sie eine Zeit lang Teamkollegen. Die Tatsachen, dass Boateng "offiziell" keine Vorstrafen hat und das Gerichtsverfahren gegen seine Person abgeschlossen ist, dürften dazu beitragen, dass die Bayern-Bosse sich der Rückkehr nicht querstellen.

Anzeige

Anzeige

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Bayern-Fans reagieren empört und starten Petition gegen Boateng Ihnen dürfte aber bewusst sein, dass Boateng aufgrund der vielen heftigen Vorwürfe aus der Vergangenheit eine kontrovers diskutierte Person ist. Es läuft bereits eine Petition von Bayern-Fans gegen die Hospitation des Ex-Spielers. Diese hat (Stand: 13:30 Uhr, 18.10.2025) bereits mehr als 5.000 Unterschriften. "Dass nun erneut eine Rückkehr im Raum steht, lässt glauben, dass die Entscheidung gegen Boateng damals wohl rein sportliche Gründe hatte und die eigenen Werte des Vereins scheinbar nur kommerzielle Fassade sind." "Jeden November lässt der FC Bayern die Allianz Arena in orangenem Licht aufleuchten, als Zeichen gegen Gewalt gegenüber Frauen. Doch was ist eine solche Aktion wert, wenn im gleichen Atemzug einem Gewalttäter gegen Frauen wie Jérôme Boateng der Rote Teppich ausgerollt wird?" Die oben genannten Textabschnitte sind nur ein kleiner Teil der ausführlichen Stellungnahmen von FCB-Fans, die unter keinen Umständen wollen, dass Jérôme Boateng zum Rekordmeister zurückkehrt. Im Heimspiel gegen Dortmund könnte es am Samstag (ab 18:30 Uhr im Liveticker) zu weiteren Reaktionen aus der Fan-Szene kommen. Spätestens zu Beginn des kommenden Jahres soll es dann soweit sein. Denn er wolle nach eigener Aussage bis Januar noch einige Hospitanzen absolvieren, betonte der ehemalige Profi, der in Zukunft Trainer werden will. "Den Lehrgang und die Prüfung zur B-Lizenz habe ich erfolgreich absolviert", sagte Boateng der "Bild". Boateng war als Spieler zwischen 2011 und 2021 für die Münchner aktiv war.

VIDEO: FC Bayern statt BVB? Das sagt Nico Schlotterbeck

Anzeige

FC Bayern: Boateng hält sich mit Athletik-Einheiten fit Boateng selbst tritt seit seinem Karriereende in diesem Jahr nicht mehr sehr häufig gegen den Ball. "Im Moment gehe ich nur mit meiner Tochter Lamia auf den Fußballplatz. Sie hat Talent und viel Spaß daran", sagte er: "Sie spielt jetzt im Verein und ich möchte sie fördern und unterstützen." Kommentar: Der FC Bayern sollte Nico Schlotterbeck holen

WM 2026, Qualifikation: Deutschland nicht fix qualifiziert - was ist die Regel bei Punktgleichstand? Trotz seiner selten gewordenen Besuche auf dem Fußballplatz pflegt er jedoch weiterhin einen disziplinierten und sportlichen Lebensstil. Dazu gehört auch, zwei-bis dreimal wöchentlich ins Münchner Physio-Zentrum MYOS zu fahren und mit dem Sportwissenschaftler Matthias Blankenburg zu trainieren. "Noch merke ich nicht wirklich etwas vom Karriereende. Es ist noch viel zu frisch. Mein Leben steht weiterhin im Zeichen des Sports", erklärte er im Gespräch mit der "Sport Bild". Boateng möchte sich fit halten und geht einem strukturierten Plan nach, auf dem die Punkte "Ausdauer, Kraft und Stabilität für Beine, Oberkörper und Rumpfmuskulatur" stehen. Auch in seinem Wohnort Linz gehe er "oft abends ein bis eineinhalb Stunden ins Fitness-Studio".

Anzeige