7. Spieltag in der Bundesliga
FC Bayern München vs. BVB heute live: Übertragung des Bundesliga-Topspiels im TV, Livestream und Liveticker - die Aufstellungen
18.10.2025
- 17:32 Uhr
Der FC Bayern München empfängt am 7. Spieltag der Bundesliga-Saison 2025/26 Borussia Dortmund zum Topspiel am Samstagabend. Hier könnt ihr das Duell live verfolgen.
Am 7. Spieltag der Bundesliga-Saison 2025/26 gibt es eine ganz besondere Begegnung. Mit dem Duell zwischen dem FC Bayern München und Borussia Dortmund steht der "German Clasico" auf dem Programm.
Nicht nur aufgrund der Historie und der Rivalität ist die Begegnung in diesem Jahr tatsächlich ein Topspiel. Denn mit den Münchnern empfängt der Tabellenführer und Titelverteidiger den aktuellen Tabellenzweiten aus Dortmund.
Der FC Bayern um Coach Vincent Kompany hat vor der Länderspielpause einen neuen Rekord in Europas Topligen aufgestellt. Noch nie zuvor war ein Team aus diesen Ligen mit zehn Siegen in Folge in eine Saison gestartet. Die Münchner fixierten diese neue Bestmarke durch einen souveränen 3:0-Auswärtssieg bei Eintracht Frankfurt.
Doch auch die Borussia, gecoacht von Ex-Bayern-Trainer Niko Kovac, muss sich nach dem guten Saisonstart mit 14 Punkten aus sechs Partien nicht verstecken. Mit vier Siegen und zwei Unentschieden ist der BVB nämlich in der laufenden Saison ebenfalls noch ungeschlagen.
Vor der Länderspielpause kam Dortmund zuhause gegen RB Leipzig zu einem Punktgewinn durch ein 1:1-Unentschieden.
So verfolgt ihr das Spiel zwischen dem FC Bayern München und Borussia Dortmund im TV, Livestream und Liveticker.
+++ Update, 17:30 Uhr: Die Aufstellungen sind da +++
FC Bayern München: Neuer - Boey, Upamecano, Tah, Laimer - Kimmich, Pavlovic - Olise, Jackson, Diaz - Kane.
Borussia Dortmund: Kobel - Anton, Schlotterbeck, Süle - Ryerson, Groß, Nmecha, Svensson - Adeyemi, Sabitzer - Guirassy.
FC Bayern vs. Borussia Dortmund im TV, Stream und Ticker: Wann findet das Bundesliga-Spiel statt?
- Spiel: FC Bayern München vs. Borussia Dortmund
- Wettbewerb: Bundesliga; 7. Spieltag
- Datum: 18. Oktober 2025
- Uhrzeit: 18:30 Uhr
- Austragungsort: Allianz Arena (München)
Externer Inhalt
Bundesliga: Läuft die Partie FC Bayern München -Borussia Dortmund im Free-TV?
Nein. Die Partie zwischen Bayern München und Borussia Dortmund wird nicht im Free-TV übertragen.
FC Bayern gegen Dortmund live: Wo läuft das Match im Pay-TV?
Sky hat die exklusiven Rechte für die Bundesligaspiele am Samstagnachmittag. Folgerichtig zeigt der Pay-TV-Sender auch FC Bayern gegen Dortmund live und in voller Länge. Es ist allerdings ein kostenpflichtiges Abonnement nötig.
Bundesliga im Livestream: Wer zeigt FCB vs. BVB live?
Einen kostenlosen Livestream gibt es nicht. Für zahlende Sky-Kunden ist das Bundesliga-Spiel im Stream über Sky Go oder WOW TV abrufbar.
FC Bayern München gegen Borussia Dortmund: Wo gibt's einen Ticker zum Bundesliga-Spiel?
Einen Ticker zu FC Bayern - Borussia Dortmund gibt es wie gewohnt auf ran.de.
FC Bayern München vs. Borussia Dortmund vs. live: Alle Infos zur Übertragung des Bundesliga-Spiels
- Begegnung: FC Bayern München vs. Borussia Dortmund
- Datum und Uhrzeit: 18. Oktober 2025; 18:30 Uhr
- Trainer: Vincent Kompany (FC Bayern), Niko Kovac (Borussia Dortmund)
- Free-TV: -
- Pay-TV: Sky
- Livestream: Sky Go, WOW TV
- Liveticker: ran.de