Von 2005 bis 2008 und 2012 bis 2015 spielte der Niederländer für den Hamburger SV . Doch trotz seines Bezugs zum Bundesliga-Aufsteiger geht er mit dem Verein nicht zimperlich um.

Als Spieler sorgte Rafael van der Vaart regelmäßig für Zaubermomente. Als Experte steht der frühere Offensiv-Star für Klartext.

Im Interview mit ran spricht der frühere HSV-Star Rafael van der Vaart über das erste Bundesliga-Duell mit Bayern München seit 2018 und kritisiert Vincent Kompany und Leroy Sane.

ran: Herr van der Vaart, der FC Bayern empfängt am Samstag Bundesliga-Rückkehrer Hamburger SV. Ein Duell wie Goliath gegen David. Unterschreiben Sie das?

Rafael van der Vaart: Ja. Auf den HSV wartet eine schwere Aufgabe. Alles unter fünf Gegentoren wäre aus meiner Sicht gut.

ran: Warum so pessimistisch was Ihren Ex-Verein anbelangt?

Van der Vaart: Das erste Bundesliga-Spiel nach dem Aufstieg war ordentlich. Gegen St. Pauli hatte der HSV aber wieder Zweitliga-Niveau. Natürlich ist jedes Spiel anders und jede Mannschaft hat es gegen den FC Bayern schwer. Aber es stimmt definitiv nicht positiv, wenn man zuvor zuhause gegen St. Pauli keine Chance hatte und nun nach München muss. Die Hamburger sollten dort einfach genießen und lernen, ein ordentliches Spiel machen - und hoffen, dass es keine Packung gibt.

ran: Schauen Sie sich die Partie an?

Van der Vaart: Nein, leider kann ich nicht gucken. Ich schaue mir den HSV grundsätzlich schon gerne an, aber es ist nicht so, dass ich extra zuhause bleibe, wenn sie spielen. Generell gucke ich recht wenig Bundesliga. Ich arbeite viel im holländischen Fernsehen und verfolge auch die Premier League als Experte.

ran: Was erwarten Sie vom FC Bayern in dieser Saison?

Van der Vaart: Ich weiß es nicht. Der FC Bayern ist ganz schwer einzuschätzen. Einmal spielen sie gut, dann haben sie wieder Probleme, wie im DFB-Pokal zuletzt in Wiesbaden. Es ist ein bisschen ein Hin und Her. Das muss dem HSV Hoffnung geben. Sie müssen darauf spekulieren, dass der FC Bayern mal einen ganz schlechten und sie selbst einen super Tag haben.

ran: Gegenüber Leroy Sané, der im Sommer zu Galatasaray Istanbul gewechselt ist, waren Sie stets kritisch. Vor allem, weil er aus Ihrer Sicht mehr aus seinen Fähigkeiten machen hätte können. Mit Luis Diaz haben die Bayern einen Ersatz in Liverpool gefunden. Ein Upgrade?

Van der Vaart: Ja, schon. Diaz ist ein Kämpfer und gibt jede Minute echt alles. Er ist sehr gut. Aber die Entwicklung von Sané finde ich einfach schade. Er hat seine Karriere selbst weggeschmissen.

ran: Wie denken Sie über Ihren früheren HSV-Teamkollegen und jetzigen Bayern-Trainer Vincent Kompany?

Van der Vaart: Er hat es in seiner ersten Saison beim FC Bayern schon gut gemacht. Er kommt sehr gut rüber. Als Spieler war er ähnlich, als er mit 20 Jahren zu uns kam. Er war damals schon der große Professor. Er wusste scon immer alles besser.