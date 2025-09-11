Joshua Kimmich gründet in seiner Heimat eine eigene Fußball-Akademie - mit einem ganz besonderen Ziel.

Nationalmannschaftskapitän Joshua Kimmich eröffnet im Schwarzwald eine eigene Fußball-Akademie. Die "Kimmich Academy" soll es Talenten im Alter von sechs bis 14 Jahren ermöglichen, "auf Top-Niveau zu trainieren, ohne die Region, ihre Familie oder ihren Heimatverein verlassen zu müssen".

Das erste Camp beginnt am Sonntag in Kimmichs Geburtsort Rottweil südwestlich von Stuttgart mit 120 Jungen und Mädchen

"Aus dem Schwarzwald in die Bundesliga. Natürlich wäre es schön, wenn wir dazu als Academy einen Beitrag leisten", sagte der Bayern-Profi.

"Auf dem Weg dorthin wollen wir aber vor allem auch gewisse Werte vermitteln und vorleben. Die Kinder sollen an sich selbst glauben, mutig sein, keine Angst vor Fehlern haben und den Spaß am Fußball nicht verlieren."