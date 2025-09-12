Nicolas Jackson steht vor seinem Debüt für den FC Bayern. Für den Senegalesen geht es in München auch darum, sich für eine langfristige Zusammenarbeit zu empfehlen. Dietmar Hamann scheint jedoch seine Zweifel zu haben.

Der FC Bayern konnte sich am Deadline Day die Dienste von Nicolas Jackson sichern. Es ist allerdings nicht ganz klar, ob die Münchner den Senegalesen eher als Übergangslösung ansehen oder wirklich für eine längere Zusammenarbeit auf dem Zettel haben.

Ex-Bayern- und Liverpool-Profi Dietmar Hamann hat seine Zweifel, dass die Münchner wirklich überzeugt sind, dass Jackson eine hohe Summe wert ist.

"Ich glaube, Bayern wollte diese Klausel so haben. Ich will nicht sagen, dass sie generell kein Interesse daran haben, ihn zu kaufen. Aber sie waren sicherlich nicht scharf darauf, ihn für diesen Haufen Geld zu kaufen, denn das wäre so ein bisschen Lotterie", erklärte er im Gespräch mit "Goal".