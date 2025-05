FC Bayern: Wilde Party in Nobel-Restaurant - Leon Goretzka kommt mit Pappschale

Der FC Bayern München ist zum 34. Mal Deutscher Meister - und das, obwohl keiner der Spieler am heutigen Sonntag in der Bundesliga auf dem Platz stand.

Statt auf Ibiza verfolgten die Bayern-Stars das Bundesliga-Spiel zwischen Freiburg und Leverkusen in Bogenhausen.

Während seine Mitspieler den Titel mit Champagner gemeinsam feierten, stand Manuel Neuer zuhause in der Küche. "Meisterfeier (mit Spargelrisotto)!", schrieb der Torwart unter das Bild, das er auf Instagram postete. Dabei hielt er eine Pfanne mit besagtem Gericht in die Kamera.

+++ Update, 22:39 Uhr: Neuer steht während Titel-Party in der Küche +++

Die Feier wird immer wilder. Bilder auf dem Instagram-Account von Konrad Laimer deuten darauf hin, dass ordentlich Champagner verspritzt wurde. Außerdem sind weitere Spieler in der Location eingetroffen, unter anderem Leon Goretzka mit Pappschale.

+++ Update, 19:35 Uhr: Jubel bei Bayern-Stars +++

Kane postete bei "X" ein Trophäen-Emoji. Kurz nach Abpfiff soll laut "Bild" großer Jubel aus dem Käfer zu hören gewesen sein.

Dazu lief unter anderem laut "We are the Champions" von der Band "Queen".