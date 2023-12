FC Bayern wurschtelt sich zum Sieg in Wolfsburg!

Anzeige

Bayern München bleibt an Spitzenreiter Bayer Leverkusen dran. Der Rekordmeister gewann beim VfL Wolfsburg mit 2:1 (2:1).

Manuel Neuer reckte erleichtert die Siegerfaust in die Luft, Thomas Müller scherzte nach dem erlösenden Schlusspfiff befreit mit Trainer Thomas Tuchel. Es war noch einmal eng geworden in den letzten Minuten vor dem Fest, doch am Ende hat sich Bayern München mit einem zittrigen Pflichtsieg in die Weihnachtsferien verabschiedet. Doch dieses 2:1 (2:1) beim VfL Wolfsburg im letzten Spiel des Jahres war alles andere als eine Kampfansage an Tabellenführer Bayer Leverkusen.

"Das sind ganz wichtige drei Punkte vor der Winterpause, die tun richtig gut", sagte Bayerns Sportdirektor Christoph Freund bei Sky: "Es war klar, dass wir uns heute durchbeißen müssen, weil die Personalsituation angespannt ist." Jamal Musiala (33.) und Harry Kane (43.) per Traumtor trafen für den Rekordmeister. Für die nicht chancenlosen Wölfe war der Treffer von Maximilian Arnold (45.+1) zu wenig.

Bayern ist nun seit 17 Bundesliga-Spielen gegen Wolfsburg ungeschlagen und geht von Platz zwei auf die Jagd nach Leverkusen im nächsten Jahr. Der Rückstand auf den Werksklub beträgt weiter vier Punkte, die Bayern haben aber noch das Nachholspiel gegen Union Berlin ausstehen. Wolfsburg bleibt graues Mittelmaß der Liga.

"Mal schauen, was das Spiel für Herausforderungen bringt. Wir hoffen, dass wir die passenden Antworten haben werden", hatte Tuchel vor der Partie gesagt. Doch erst einmal musste seine Offensive um Musiala, der mit 20 Jahren und 297 Tagen zum jüngsten Spieler der Geschichte mit 100 Bundesliga-Spielen für Bayern aufstieg, nach den richtigen Ideen für die massive Wölfe-Defensive suchen.