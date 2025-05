Großer Erfolg für BVB-Stürmer Serhou Guirassy. Der Angreifer schließt die Saison als Torschützenkönig der Champions League ab.

Serhou Guirassy von Borussia Dortmund ist der beste Torschütze der Champions-League-Saison.

Der BVB-Torjäger traf bis zum Aus des Bundesligisten im Viertelfinale 13 Mal - genauso oft wie Raphinha vom FC Barcelona. Mit jeweils elf Toren folgen Bayern Münchens Star Harry Kane und Robert Lewandowski von Barca.

Von den beiden Final-Teilnehmern Inter Mailand und Paris Saint-Germain waren Lautaro Martínez (neun Tore) und Ousmane Dembélé (acht) am treffsichersten. Das Endspiel der Königsklasse gewann am Samstag in München PSG mit 5:0 (2:0).

Guirassy hatte mit 21 Ligatreffern zudem maßgeblich dazu beigetragen, dass sich der BVB nach einem starken Endspurt doch noch erneut für die Champions League qualifizierte.