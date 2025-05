Anzeige

Gianluigi Donnarumma (Paris St. Germain) Bekommt gegen einen harmlosen Gegner in der ersten Hälfte quasi nichts zu tun. Muss "nur" mitspielen und erledigt das souverän. Wird er nach dem Seitenwechsel dann mal gefordert, ist er zur Stelle. ran-Note: 3

Achraf Hakimi (Paris St. Germain) Schaltet sich in der ersten Halbzeit immer wieder in das Angriffsspiel ein, ist über rechts brandgefährlich. Belohnt sich mit dem Tor zum 1:0, das ihm gegen seinen Ex-Klub fast schon unangenehm ist. Trägt trotzdem einen Großteil dazu bei, dass PSG den Titel holt. Auch wenn er im weiteren Verlauf einen Gang zurückschaltet. ran-Note: 2

Marquinhos (Paris St. Germain) Der Routinier in der Defensive. Lässt sich nicht aus der Ruhe bringen und greift viel ab von dem, was es durch das dichte Mittelfeld der Franzosen schafft. Bei Standards gerne vorne, aber auch gerne glücklos. Lässt insgesamt fast nichts anbrennen. ran-Note: 2

Willian Pacho (Paris St. Germain) Da Inter fast die ganze Zeit damit beschäftigt ist, das nahezu perfekt aufgezogene Spiel des Gegners in den Griff zu bekommen, wird die PSG-Defensive kaum gefordert. Ist aber zur Stelle, wenn es etwas zu tun gibt. ran-Note: 3

Nuno Mendes (Paris St. Germain) Wie der ganze Abwehrverbund voll auf der Höhe, konzentriert und konsequent. Erkämpft ganz stark den Ball am eigenen Strafraum, womit er den Konter zum 2:0 einleitet. Auch sonst nicht aus der Ruhe zu bringen, auch wenn der Gegner es kaum versucht. ran-Note: 2

Vitinha (Paris St. Germain) Der Motor im Mittelfeld, das spielerische Herzstück. Seine Vorlage zur Vorlage zum 1:0 ist kunstvoll verziert, seine öffnenden Pässe echte Hingucker. Von Inter nicht zu stoppen. Bereitet auch das 3:0 vor und rundet damit einen glanzvollen Auftritt erfolgreich ab. ran-Note: 1

Joao Neves (Paris St. Germain) Auch er pumpt im Mittelfeld der Franzosen jede Menge Herzblut und Esprit ins Spiel, um Inter an der Entfaltung zu hindern. Dabei entfaltet er selbst seine ganze Wucht, die mit zunehmender Dominanz und weiteren Toren nicht groß nachlässt. Sehr souverän, sehr verlässlich, sehr wichtig für das PSG-Spiel. ran-Note: 1

Fabian Ruiz (Paris St. Germain) Im Dreierpack mit Vitinha und Joao Neves die Seele des PSG-Spiels. Erstickt mit seinen Teamkollegen alle Bemühungen der Mailänder im Kern, sorgt mit aggressivem Anlaufen und permanentem Pressing dafür, dass der Gegner kaum eigene Aktionen umsetzen kann. Parallel dazu kurbeln alle drei das eigene Spiel unermüdlich an und lassen auch nach der Pause kaum nach. ran-Note: 1

Desire Doue (Paris St. Germain) Überragende erste Halbzeit, in der er das 1:0 vorbereitet und das 2:0 selbst erzielt. Daneben mit sehr vielen Aktionen, die für eine ständige Unruhe beim Gegner sorgen. Spielfreudig, immer in Bewegung und äußerst ideenreich. Und wie beim 3:0 zum Abschluss des Konters auch eiskalt. Der Mann des Spiels, denn er zeigt seine Klasse mehr als eine Stunde lang. Dann darf er nach 66 Minuten runter und sich den verdienten Applaus abholen. ran-Note: 1

Ousmane Dembele (Paris St. Germain) Arbeitet fleißig mit im Kollektiv, läuft Inter früh an und sorgt mit dafür, dass der Gegner kaum Luft zum Atmen bekommt. Vor dem Tor angesichts der Überlegenheit nicht ganz so gefährlich wie sonst, aber im Zusammenspiel mit den Kollegen stark eingebunden und immer wieder brandgefährlich. Und wie vor dem 3:0, als er per Sohle weiterleitet, auch absolut sehenswert. Das 4:0 bereitet er wenig später auch noch vor. Da kann er es auch verschmerzen, dass er selbst ohne Treffer bleibt. ran-Note: 2

Khvicha Kvaratskhelia (Paris St. Germain) Auf der linken Seite in Hälfte eins immer mal wieder mit einer Aktion, ist aber oft ohne die letzte Durchschlagskraft. Hat dazu zwar gute Chancen, lässt sie aber lange alle ungenutzt liegen. Bis zur 73. Minute, als er einen Alleingang zum 4:0 vollendet und sich auch in die Torschützenliste einträgt. ran-Note: 2

Wechselspieler Paris St. Germain Bradley Barcola (ab der 67. Minute): Kommt für Doue und steigt mit einer vergebenen Chance ein. Legt zehn Minuten später eine vergebene Großchance nach. Bei dem Spielstand egal, machen muss er den trotzdem. ran-Note: 4 Lucas Hernandez (ab der 78. Minute): Kommt für Nuno Mendes. Darf den Triumph auf dem Feld mit genießen. ran-Note: Ohne Bewertung Senny Mayulu (ab der 84. Minute): Kommt für die letzten Minuten und sorgt für den Endstand. ran-Note: 2 Warren Zaire-Emery (ab der 84. Minute): Wird ebenfalls in der Schlussphase eingewechselt. ran-Note: Ohne Bewertung

© IMAGO/LaPresse

Yann Sommer (Inter Mailand) Der Schweizer steht beim Wiedersehen an seiner alten Wirkungsstätte von Beginn an unter Druck. Hat daher Probleme, seine Abschläge an den Mann zu bringen. Bei den Gegentreffern durch Hakimi (12.), Doue (20., 63.) und Kvaratskhelia (73.) allerdings chancenlos. Immerhin sicher bei Schüssen von Doue (10.), Dembele (11.) und Fabian (27.). Beim 0:5 durch Mayulu (86.) ins kurze Eck sieht er dann jedoch schlecht aus. ran-Note: 5

Benjamin Pavard (Inter Mailand) Der zweite frühere Bayern-Profi bei Inter erlebt eine frustrierende Rückkehr. Agiert wie gewohnt rechts in der Viererkette und hat vor allem gegen Doue einige Schwierigkeiten. So wie beim 0:1, als er viel zu weit vom Vorlagengeber weg ist. Auch in der Folgezeit zu oft einen Schritt zu spät und daher nach 53 Minuten gegen Bisseck ausgetauscht. ran-Note: 5

Francesco Acerbi (Inter Mailand) Der Routinier kann die bislang so starke Defensive nicht zusammenhalten, ganz im Gegenteil. Zu halbherzig gegen Dembele vor dessen Flanke vor dem 0:2. Hat kurz danach die erste Chance der Italiener, köpft nach Ecke aber drüber (23.). Leitet mit einer verunglückten Abwehr die erste PSG-Großchance nach der Pause durch Kvaratskhelia ein (50.). Der 37-Jährige bekommt von den Parisern Youngstern deutlich seine Grenzen aufgezeigt und wird zum Schluss entkräftet beinahe "auf dem Bierdeckel" ausgespielt. ran-Note: 6

Alessandro Bastoni (Inter Mailand) Auch der linke Innenverteidiger zeigt einen ganz schwachen Auftritt und hat regelmäßig das Nachsehen, wenn Dembele und Co. schnell machen. Lässt sich vor dem 0:1 wie seine Nebenspieler zu leicht ausspielen und trabt bei den Treffern von Doue und Kvaratskhelia zum 0:3 und 0:4 nur hinterher. ran-Note: 6

Denzel Dumfries (Inter Mailand) Der Niederländer bleibt über rechts nach vorne harmlos und lässt nach hinten dem starken Kvaratskhelia viel zu viel Freiraum. Findet über 90 Minuten keinen Zugriff und lässt die Abwehr zu oft im Stich wie vor dem 0:4, als er zu leicht den Ball verliert. ran-Note: 6

Nicolo Barella (Inter Mailand) Kann im Mittelfeld kaum Impulse setzen, verliert zudem am PSG-Tor unnötig vor dem Konter zum 0:2 den Ball. Fast immer nur zweiter Sieger, so wie bei Kvaratskhelias Kopfballchance kurz vor der Pause. Kommt nach der Pause häufiger zum Abschluss aus der Distanz, bleibt dabei jedoch komplett ungefährlich. ran-Note: 6

Hakan Calhanoglu (Inter Mailand) Dem gebürtigen Mannheimer gelingt es in der Mittelfeldzentrale nicht, das Mailänder Spiel zu ordnen. Vor dem 0:2 ebenfalls zu spät. Danach etwas aktiver nach vorne und mit einigen guten Ecken, die aber nichts einbringen. Ansonsten aber wirkungslos und daher nach 70 Minuten gegen Asslani ausgewechselt. ran-Note: 5

Henrikh Mkhitaryan (Inter Mailand) Am früheren Dortmunder läuft die Begegnung ebenfalls vorbei, auch er ist mit 36 Jahren für das Pariser Tempospiel eindeutig zu alt. Macht nach 62 Minuten Platz für Carlos Augusto. ran-Note: 5

Federico Dimarco (Inter Mailand) Der linke Schienenspieler erlebt einen Abend zum Vergessen. Hat auf links große Probleme mit den rochierenden PSG-Spitzen und ist oft einen Schritt zu spät. Hebt vor dem 0:1 das Abseits auf und ist vor dem 0:2 viel zu weit weg von Torschütze Doue, dessen Schuss er zudem unhaltbar abfälscht. Auch bei Dembeles Chance zum 0:3 aus spitzem Winkel zu spät (44.). Wird nach 53 Minuten von Inzaghi erlöst, als Zalewski ihn ersetzt. ran-Note: 6

Marcus Thuram (Inter Mailand) Der Ex-Gladbacher ist in der Spitze abgemeldet und kann kaum einmal einen Ball behaupten. Hat aber nach 37 Minuten die beste Inter-Chance bis dahin, als er nach einer Ecke aus kurzer Distanz knapp vorbei köpft. Taucht danach jedoch wieder ab und sieht für Frustfoul die Gelbe Karte. ran-Note: 5

Lautaro Martinez (Inter Mailand) Der Kapitän steckt immerhin nicht auf und kann öfter als seine Teamkollegen in der Offensive den Ball behaupten. Aber als Einzelkämpfer von der robusten PSG-Abwehr weitgehend abgemeldet, weil ihm die Unterstützung fehlt. ran-Note: 4