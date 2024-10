In der Schalker Veltins-Arena wird nicht nur Fußball gespielt. Zum Glück für S04. Dadurch kann Schalke mit einem warmen Geldregen rechnen.

Der finanziell angeschlagene FC Schalke kann jeden Cent gebrauchen. Gut, dass es Taylor Swift gibt. Oder AC/DC. Oder die Malle-Party Ole. Oder die European League of Football.

Den ob nun Popstars, Rockstars oder die ELF - Schalke verdient bei jedem Event, das in der Veltins Arena stattfindet, gut mit.

Bei Verbindlichkeiten in Höhe von unglaublichen 168 Millionen Euro freuen sich die Verantwortlichen, dass Events wie die bisherigen Konzerte von Swift und AC/DC an mehreren Tagen ausverkauft waren, genauso wie die vier EM-Spiele, die in Gelsenkirchen im Sommer über die Bühne gingen.

Schalke 04 - Beförderung von Jakob Fimpel zum Cheftrainer zu teuer?

Wie die "Sport Bild" berichtet, kann Schalke in diesem Jahr durch die Vermietung auf Einnahmen zwischen fünf und neun Millionen Euro hoffen. Was auch davon abhängt, wie erfolgreich zum Beispiel das ELF-Finale am 22. September (live auf ProSieben MAXX und ran.de) oder die vier Champions-League-Heimspiele von Schachtjor Donezk verlaufen. Denn dem Zweitligisten gehört das Stadion, er nimmt neben der Miete auch Geld durch das Catering ein.

Konzerte bringen S04 demnach rund 200.000 an Miete, bei der EM waren es 350.000 Euro pro Spiel. AC/DC-Fans spülten bei zwei Konzerten im Mai durch 202.500 Biere Einnahmen von rund 1,4 Millionen Euro in die Kassen, wovon Schalke nach diversen Abzügen eine ordentliche Summe bleibt. Durch die Champions League hofft Schalke auf einen Gewinn von 1,5 bis zwei Millionen Euro.