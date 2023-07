SC Freiburg: Cedric Makiadi

"Einer der erfolgreichsten Transfers in der Geschichte des SC Freiburg war wahrscheinlich der Wechsel von Cédric Makiadi im Jahr 2010. Makiadi war ein zentraler Mittelfeldspieler aus der Demokratischen Republik Kongo und spielte eine wichtige Rolle im Team. Er half dem Verein, in der Saison 2012/2013 in die Europa League zu gelangen und trug maßgeblich zum Erfolg bei."