Guirassy und Anton vor Stuttgart-Rückkehr - "Sind keine 18"

Die Rückkehr von Serhou Guirassy und Waldemar Anton nach Stuttgart elektrisiert die Fans - doch das lässt die Neuzugänge von Borussia Dortmund anscheinend kalt. "Sie sind keine 18-Jährigen, bei denen das was auslösen könnte", berichtete BVB-Trainer Nuri Sahin am Freitag. Er müsse Guirassy und Anton nicht besonders zur Seite stehen.

"Die Jungs sind alt genug. Ich habe nicht das Gefühl, dass da ein Arm um die Schulter gebraucht wird oder ein Gespräch nötig ist", sagte Sahin. Die beiden Dortmunder Spieler, die im Sommer vom VfB zur Borussia gewechselt waren, werden für das Duell am Sonntag in Stuttgart (ab 17:30 Uhr im Liveticker) "bereit sein", so der Coach: "Die werden versuchen ihre Leistung zu bringen und alles andere auszublenden."

Ihr Stuttgarter Ex-Trainer Sebastian Hoeneß freut sich auf die beiden Rückkehrer, "wohl wissend, dass es zwei sehr gute Spieler sind. Wir haben die Jungs in sehr, sehr guter Erinnerung. Sie haben viel dazu beigetragen, dass wir Champions League spielen", sagte Hoeneß. Die Freundschaft werde aber natürlich "bis zum Schusspfiff ruhen, danach werden wir sicher das ein oder andere Wort wechseln".

Allerdings werde Anton nach einigen Kontroversen um seinen Wechsel "sicher etwas aushalten müssen", so Hoeneß mit Blick auf mögliche Pfiffe gegen seinen Ex-Kapitän: "Aber da gibt es von mir kein böses Blut oder keine Kampfansage."

Dortmund ist mit sieben Punkten in die Saison gestartet - und will beim VfB (4 Zähler) nachlegen. Er habe das "Gefühl, dass wir mit einem Mindset da hinfahren, das Spiel gewinnen zu wollen", sagte Sahin. Torjäger Guirassy und Innenverteidiger Anton seien als Stützen zwar nicht mehr dort, aber Stuttgart sei nach wie vor "eine sehr starke Mannschaft" und habe unter der Woche bei Real Madrid (1:3) ein "sehr gutes Spiel" gezeigt.