- Anzeige -
- Anzeige -
Bundesliga live in sat.1, auf ran.de und joyn

Hamburger SV: Anzeige zurückgezogen - Stefan Kuntz reagiert auf Belästigungsvorwürfe

  • Aktualisiert: 17.01.2026
  • 10:09 Uhr
  • ran.de

Im Zuge der Belästigungsvorwürfe erstattet der ehemalige HSV-Sportvorstand Stefan Kuntz Anzeige, zieht diese aber wieder zurück.

Neuigkeiten im Fall Stefan Kuntz. Der ehemalige Sportvorstand des Hamburger SV hat eine im Zuge der Belästigungsvorwürfe gestellte Anzeige gegen unbekannt zurückgezogen, das bestätigte die Staatsanwaltschaft Hamburg dem "Spiegel". Zuvor berichtete bereits die "Hamburger Morgenpost".

Zum Jahreswechsel hatten der HSV und Kuntz überraschend eine einvernehmliche Trennung verkündet. Wenig später machte die "Bild am Sonntag" publik, dass Vorwürfe der Belästigung durch Mitarbeiterinnen des Klubs vorliegen.

- Anzeige -
- Anzeige -

Bundesliga und 2. Liga kostenlos auf Joyn

- Anzeige -

In diesem Zuge wurde auch bekannt, dass der 63-Jährige eine "Anzeige gegen unbekannt wegen des Vorwurfs der Nachstellung" erstattet hatte. Allerdings herrschte diesbezüglich Verwirrung, war selbige Anzeige doch zunächst nicht bei der Hamburger Staatsanwaltschaft im System auffindbar.

- Anzeige -

HSV: Kuntz zieht Anzeige zurück

Dem "Spiegel" zufolge stellten sich nun zwei Dinge heraus. Zum einen ging besagte Anzeige tatsächlich am 12. Dezember 2025 ein, diese wurde allerdings erst nach einiger Zeit im System der Behörden eingetragen – und konnte dementsprechend erst jetzt bestätigt werden.

Dazu kommt: Jene Kanzlei, die die Anzeige im Namen von Kuntz erstattet hatte, zog diese am 8. Januar zurück, kurz bevor die Vorwürfe gegen ihren Klienten öffentlich wurden.

Ermittelt wird allerdings auch weiterhin, ist die Behörde doch verpflichtet, den Sachverhalt zu prüfen.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Vorwürfe laut HSV-Bossen glaubhaft

Brisant: Kuntz reichte die Anzeige wenige Tage nach Beginn der internen HSV-Untersuchungen Anfang Dezember ein.

Der Aufsichtsrat des Bundesligisten nannte die Vorwürfe der Mitarbeiterinnen unlängst glaubhaft und sprach von einem "schwerwiegenden Fehlverhalten". Kuntz selbst hatte alle Anschuldigungen "entschieden zurückgewiesen".

Der Ex-Sportvorstand soll mehrere Frauen gegenüber unpassende Äußerungen getätigt haben, zudem soll es zu "unangemessenem Körperkontakt" gekommen sein.

Mehr News und Videos zum Fußball
imago images 1069813596
News

Alonso-Aus: Zidane erklärt richtigen Umgang mit Real-Stars

  • 17.01.2026
  • 12:21 Uhr
Nick Woltemade (m.) rettete das DFB-Team
News

WM 2026: Wer ist dabei, wer fehlt, wer zittert?

  • 17.01.2026
  • 10:51 Uhr
Anssi Suhonen verlässt den HSV
News

Fixer Wechsel nach Odense: Suhonen verlässt HSV

  • 17.01.2026
  • 10:36 Uhr
imago images 1071293332
News

Neuer-Zukunft: "Im Verein ist sich keiner sicher"

  • 17.01.2026
  • 10:34 Uhr
Fans beim Afrika-Cup
News

Afrika Cup live: Wo läuft das Finale Senegal - Marokko live im TV und Stream?

  • 17.01.2026
  • 10:26 Uhr
Bayern-Leipzig
News

RB Leipzig vs. FC Bayern München heute live: Bundesliga im TV, Livestream und Liveticker

  • 17.01.2026
  • 10:24 Uhr
Kehrt er nochmal als Trainer zurück? Friedhelm Funkel
News

Funkel von Schalker Aufstieg überzeugt

  • 17.01.2026
  • 06:33 Uhr
Wieder da: Benjamin Henrichs
News

Henrichs nach 392 Tagen zurück: "Will einfach nur zocken"

  • 17.01.2026
  • 06:32 Uhr
Die Sorgen bleiben bei Horst Steffen
News

"Schwer zu verdauen" - Werder ärgert sich

  • 17.01.2026
  • 06:32 Uhr
Sportvorstand Markus Krösche war bedient
News

Krösche zählt Toppmöller an: "Können so nicht weitermachen"

  • 16.01.2026
  • 23:40 Uhr